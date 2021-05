Ottieni il 10% di extra sconto su alcuni notebook HP x360 con questo codice sconto

Grazie alla Amazon Gaming Week, i giocatori hanno potuto approfittare di numerose offerte interessanti, ma se siete tra quelli che necessitano di un notebook orientato principalmente alla produttività e le offerte del colosso dell’e-commerce della scorsa settimana non hanno incluso tali soluzioni, sarete felici di sapere che sullo store ufficiale HP, potete utilizzare un codice sconto che vi permetterà di risparmiare un ulteriore 10% sui dispositivi HP x360, ma solo per i successivi 4 giorni a partire da oggi.

Come anticipato, i modelli HP x360 sono noti per la loro elevata produttività, resa possibile grazie alla cerniera che permette di ruotare lo schermo di 360°, al display touchscreen, alla presenza di una S Pen e, ovviamente, a componenti interni di ultima generazione che permettono a queste soluzioni di essere performanti ed efficienti nei consumi.

Numerose sono le varianti di HP x360 realizzate dal brand statunitense, ma il coupon (PROMO10) è valido sui modelli HP Envy X360 13 e HP Pavilion X360 14, i cui prezzi rispettivamente di 899,99€ e 999,99€ saranno ridotti del 10%, permettendovi di acquistare alcuni dei migliori notebook della categoria a prezzi ancor più interessanti. Sebbene la scelta sia molto limitata, i modelli compatibili con la promozione sono gli ultimi arrivati sul mercato e vengono proposti sia con processore Intel che Ryzen.

Entrambi vantano la S Pen, utile per aumentare e condividere la vostra creatività, e caratteristiche che vi permetteranno di lavorare ovunque voi siate, come peso irrisorio, display luminoso e materiali resistenti. A questo si aggiungono una serie di accorgimenti relativi alla sicurezza, tra cui il lettore di impronte digitali e un sofisticato sistema in grado di rilevare i movimenti di caduta e bloccare la rotazione dell’hard disk per evitare che un eventuale urto causi la perdita dei dati memorizzati.

Ad ogni modo, sullo store ufficiale HP sono presenti anche altre offerte ugualmente interessanti, sebbene non compatibili con il suddetto coupon, motivo per cui consigliamo di spendere 5 minuti del vostro tempo per valutare se le proposte potrebbero fare al caso vostro. In caso contrario, vi ricordiamo che sulle nostre pagine troverete numerose altre offerte, così come sui nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

