Uno degli elettrodomestici che hanno preso maggiormente piede negli ultimi anni sono le friggitrici ad aria: comode, pratiche, permettono di cuocere tantissimi alimenti con metodi differenti, rimpiazzando sia un forno che una friggitrice, ma senza bisogno di immergere il cibo nell’olio. La scelta di prodotti nel mercato è oramai ampissima, ma uno dei brand migliori in assoluto è Philips, che oggi è protagonista di un’offerta incredibile su Amazon!

La Philips Airfyer XXL Premium da 7,3 litri di capienza è infatti disponibile a 214,99€ invece di 309,99€; si tratta di un ribasso del 31%, che vi permetterà di risparmiare quasi 100,00€ su questa friggitrice ad aria dalla qualità eccelsa! Inoltre, è presente anche l’opzione del pagamento in 5 rate mensili senza interessi da 43,00€, e la consegna potrebbe essere effettuata prima di Natale per i clienti Amazon Prime!

La Philips Airfryer XXL Premium vi permetterà di cucinare in modo sano piatti deliziosi, rappresentando una delle migliori friggitrici ad aria sul mercato: potrete preparare tantissime ricette senza o con pochissimo olio, sfruttando il capiente serbatoio da 1,4 kg (o 7,3 litri) per preparare fino a 5 porzioni alla volta.

Tutti i vostri piatti saranno pronti in men che non si dica grazie all’innovativa tecnologia Rapid Air di Philips, che fa circolare aria calda nel serbatoio per far diventare il cibo croccante fuori e tenero dentro. Potrete quindi friggere, arrostire, grigliare e riscaldare, il tutto in un unico elettrodomestico, sfruttando i 5 programmi preimpostati per risparmiare tempo e fatica.

Infine, nell’app NutriU potrete scoprire tantissime ricette deliziose e personalizzate in base ai gusti della vostra famiglia. Gli step vi seguiranno passo dopo passo nella preparazione pre-cottura, mentre poi vi basterà affidarlo alla friggitrice ad aria, che cuocerà ogni cosa in modo perfetto. Una volta terminata la preparazione non dovrete nemmeno perdere tempo a pulire, dato che ogni parte dell’elettrodomestico è facilmente rimovibile e lavabile in lavastoviglie.

Prima di lasciarvi all’offerta, vi invitiamo a prendere in considerazione l’iscrizione al servizio Amazon Prime, che vi permetterà di usufruire della consegna rapida, ma soprattutto gratuita di tutti gli ordini! Solo se avrete l’abbonamento riuscirete infatti a ricevere i vostri acquisti prima di Natale, e dato che il servizio è gratis per i primi 30 giorni, è il momento perfetto per provarlo!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta della Philips Airfryer XXL Premium. Il nostro consiglio è quello di approfittare della promozione il prima possibile, dato che potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili potrebbero esaurire ancor prima vista la qualità eccelsa del prodotto!

