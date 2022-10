Se state cercando un’impastatrice top di gamma, che vi aiuti a semplificare drasticamente la realizzazione delle vostre ricette preferite, dovreste correre ad acquistare il modello Electrolux EKM4000 da 1000W disponibile su eBay a un prezzo super scontato.

Solo per poco, avrete la possibilità di portarlo a casa al costo di appena 169,99€ invece di 499,99€. Un’offerta davvero imperdibile, specie tenendo presente che si parla di un articolo di fascia alta, super performante e con capienza massima di 4,8 litri!

La planetaria in questione è l’ideale per aiutarvi in cucina, dalla preparazione di pane e pizza fino ai dolci! Dato che si tratta di un articolo di altissima qualità e disponibile con uno sconto attivo davvero impareggiabile, vi invitiamo a completare il vostro acquisto fintanto che è ancora a disposizione!

Electrolux è un brand leader nella realizzazione di elettrodomestici di ottima qualità, per questo abbiamo deciso di proporvi il modello Electrolux EKM4000. Non solo avrete la possibilità di scegliere quali dei 10 livelli di velocità impostare, in modo tale da assecondare perfettamente le vostre preferenze e necessità, ma in più potrete sfruttare 2 ciotole differenti.

Una dalla capienza di 2,9 litri e l’altra da 4,8 litri, dunque l’ideale per preparare pasti più o meno abbondanti! Gli altri accessori inclusi nell’acquisto sono altrettanto utili e, non meno importante, sono lavabili in lavastoviglie. Potreste sfruttare il gancio impastatore, la frusta a filo oppure la frusta piatta per realizzare esattamente ciò di cui avete bisogno. Con questo articolo Electrolux, ogni giorno è quello giusto per preparare pietanze deliziose e amalgamare nel modo ottimale gli ingredienti per ogni occasione, senza fare fatica!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

