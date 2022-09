Se dovete acquistare una nuova lavatrice e state cercando delle promozioni valide, su modelli che vi facciano risparmiare sulla bolletta elettrica, vi invitiamo a dare uno sguardo al modello Beko con carica frontale disponibile su Comet a soli 399,00€ invece di 649,00€. Sullo store potrete trovare numerose promozioni giornaliere ma, per quanto riguarda oggi, questo elettrodomestico ha in assoluto lo sconto da non lasciarsi scappare!

Stiamo parlando di una lavatrice dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, con capacità massima di ben 9 kg e un’ottima classe energetica A, l’ideale se state cercando un modo pratico per riuscire a ridurre drasticamente la vostra bolletta energetica. Poiché stiamo parlando di un elettrodomestico molto valido, vi invitiamo ad portare a termine fintanto che l’offerta è ancora disponibile!

Questa lavatrice a marchio Beko è dotata di un ottimo Motore ProSmart Inverter ad alta efficienza energetica, in grado di assicurarvi una maggiore durante nel tempo e ideato per garantirvi anche il minor rumore possibile, durante i lavaggi. Inoltre, l’elettrodomestico sfrutta l’ottimo Programma StainExpert, perfetto per rimuovere anche le macchie più ostinate dai vostri capi. Potrete scegliere tra lavaggi in grado di eliminare ben 24 tipologie di sporco, dal caffè e la salsa di pomodoro fino al sangue!

Anche il Vapore Igienizzante SteamCure è un ottima opzione in caso di macchia. Grazie a questa tecnologia, la lavatrice Beko fa il lavoro sporco al posto vostro, applicando il vapore prima del lavaggio, ammorbidendo lo sporco e semplificandone la rimozione. Non meno importante, questo passaggio permette di ridurre di molto le pieghe sui vostri capi! Nel caso in cui, invece, abbiate bisogno di fare un ciclo rapido prima di di uscire di casa, potrete sfruttare il Programma Xpress Super Short. In questo modo, avrete la possibilità di lavare ben 2kg di maglie, pantaloni e abiti in appena 14 minuti.

Se siete interessati a dare uno sguardo ai prodotti che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi di inizio settembre, nella sezione dedicata, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Comet che vi abbiamo comodamente linkato.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!