Quando si parla di pulizie domestiche, uno degli strumenti più utili in assoluto è la scopa elettrica: comoda e pratica, vi consente di risparmiare tantissimo tempo e fatica, aspirando qualsiasi superficie della casa in men che non si dica. Se ne state cercando una, oggi è il vostro giorno fortunato, dato che un modello ottimo è in super sconto sul sito di Comet!

La scopa elettrica Hoover H-Free 100 è infatti disponibile a soli 110,99€ invece di 190,00€; si tratta di un ribasso del 41%, che vi permetterà di risparmiare ben 80,00€. Inoltre, al momento dell’acquisto avrete modo di scegliere l’opzione del pagamento in 3 rate da 37,00€ senza interessi con PayPal, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Hoover è uno dei brand leader nel settore degli aspirapolvere, e la scopa elettrica H-Free 100 rispecchia in pieno l’eccellenza dell’azienda. È stata progettata per garantire un’esperienza di pulizia accurata e senza sforzo, complice il contenitore ultra capiente, l’assenza di fili e il potente motore, che grazie alla modalità turbo vi consentirà di rimuovere anche lo sporco più ostinato da qualsiasi superficie.

La scopa elettrica è incredibilmente comoda da utilizzare, dato che vi basterà premere due volte la leva per attivare la modalità di aspirazione continua. In questo modo potrete aspirare tutta la casa senza utilizzare continuamente il tasto “on-off”, mentre le luci a LED collocate nella spazzola vi permetteranno di vedere ogni granello di polvere anche negli ambienti più bui, come le zone sotto i mobili o dietro ai divani.

Infine, il grande contenitore da 0,9 litri della H-Free 100 è stato ideato per ridurre la frequenza dello svuotamento, evitando così il più possibile il contatto diretto con polvere e allergeni e massimizzando l’igiene. Quando però sarà il momento di rimuovere il serbatoio, vi basterà un solo click per staccarlo e gettare il contenuto nei rifiuti, rendendo la procedura estremamente rapida e ordinata.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi all’offerta della scopa elettrica Hoover H-Free 100, rimandandovi alla pagina di Comet dedicata al prodotto. Il nostro consiglio è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

