Siete alla ricerca di un nuovo TV da acquistare, così da guardare i film di Natale godendo di una risoluzione fantastica? Per trovare delle ottime idee non dovrete aspettare l’imminente Black Friday, dato che su Amazon oggi troverete uno sconto fantastico.

Vi segnaliamo infatti la smart TV AU7190 di Samsung, che al momento è in offerta su Amazon a soli 379,90€ invece di 599,00€, ovvero con uno sconto applicato pari al 37%!. Si tratta di uno sconto davvero imperdibile, considerando che si tratta di un prodotto dalla qualità eccellente con ben 4 stelle e mezzo su Amazon su quasi 2.000 recensioni.

La smart TV AU7190 da 50 pollici presenta uno schermo di tipo LED con tecnologia PurColor, grazie alla quale i colori saranno più vividi e accesi. Dimenticatevi quindi le immagini spente e desaturate, visto che potrete godere di un’esperienza di visione magnifica e con risoluzione in 4K. Con una frequenza di aggiornamento del televisore è di 60 Hz, potrete utilizzare il televisore anche per giocare, godendo di qualità visive e audio incredibili.

Il TV gode delle tecnologie più innovative di Samsung, come la Q-Symphony che permette al televisore e agli altoparlanti della soundbar di funzionare allo stesso momento per un audio immersivo, e il processore Crystal 4K che offre sfumature di colori altamente realistiche. Inoltre, il televisore vi arriverà con il supporto da parete Slim Fit, che vi consentirà di appenderla facilmente a un muro; così non solo vi occuperà poco spazio, ma donerà un aspetto elegante al vostro arredamento.

Ovviamente, essendo una smart TV, non possono mancare caratteristiche come i canali virtuali del servizio Samsung TV Plus dove sono presenti tutte le piattaforme streaming più famose e altre applicazioni utili, la possibilità di connettere il dispositivo al PC per utilizzarlo come secondo schermo, la funzionalità multischermo e il mirroring con lo smartphone, attivabile semplicemente appoggiando il cellulare al TV.

Insomma, si tratta di un’offerta davvero imperdibile, per la quale vi rimandiamo direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promozione. Il nostro consiglio è quello di approfittare subito di questo sconto, dato che non sappiamo quanto durerà e potrebbe non ripresentarsi l’occasione durante il prossimo Black Friday.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!