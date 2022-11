Se siete attratti dalla tecnologia QLED di Samsung e dai suoi colori brillanti, che garantiscono una visione perfetta di ogni dettaglio, allora troverete nel vero Black Friday Mediaworld alcune delle offerte che stavate aspettando da tempo. Una riguarda il Samsung QE55Q80B da 55 pollici, un televisore del 2022, che fa del pannello QLED il suo punto di forza, permettendogli di spiccare su molte altre proposte.

Il prezzo originale di 1.399€ viene ridotto di 600€, pertanto potete acquistare questa ottima smart TV a 799€, almeno fino al 9 novembre, quando poi la promozione terminerà. Acquistarla ora potrebbe rivelarsi la mossa più saggia, essendo che Mediaworld si sta già dedicando al Black Friday, pertanto nelle prossime ondate di offerte potrebbe non esserci più questo modello che, ribadiamo, è adatto per chi intende godersi i contenuti multimediali con i vantaggi della retroilluminazione a LED evoluta.

Come avrete intuito, Samsung QE55Q80B è una smart TV in grado di mettervi al centro della scena, consentendovi di apprezzare i programmi televisivi in modo più realistico e appagante rispetto a un televisore entry level. Tutto è predisposto per assicurare un’esperienza di visione perfetta fin dalla prima accensione, momento in cui noterete subito la qualità del contrasto e la retroilluminazione precisa tipica di Samsung che, su questo modello, porta la tecnologia Direct Full Array a pieno delle sue potenzialità.

Film e serie TV, ma anche i programmi del digitale terrestre, avranno sfumature nuove, che vi permetteranno di apprezzare meglio le scene scure, nonché i dettagli più brillanti e intensi di fonti luminose. Il tutto viene avvalorato da un audio coinvolgente, controllato dal Quantum Processor 4K, che capisce autonomamente quando si deve mettere in risalto il volume del parlato o quello degli effetti sonori, per un’esperienza senza compromessi.

Un altro punto di forza della Samsung QE55Q80B è il Gaming Hub, una piattaforma integrata nella smart TV, che vi permetterà di accedere ai servizi di cloud gaming senza scaricare nulla. Non vi servono quindi console, notebook o dispositivi particolari, bensì vi basta accendere il televisore e giocare, ovviamente dopo aver attivato un abbonamento a un servizio di cloud gaming.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Mediaworld dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che potrebbe non ripresentarsi in eventuale nuove offerte di questo fine anno.

