Se siete alla ricerca di un prodotto capace di prevedere il meteo, oltre a mostrarvi le temperature, sia interne che esterne, e altre informazioni utili su un unico grande display, potrebbe interessarvi l’offerta che Amazon sta riservando alla stazione meteo TemeoTrend WFS prodotta da Bresser, il cui prezzo originale di 69,00€ è stato tagliato del 57%, permettendovi di acquistarla a soli 29,99€.

Parliamo di un prodotto compatto e posizionabile su qualsiasi superficie, sostenuto da due supporti integrati che, una volta regolati, permettono alla struttura di rimanere rialzata, consentendo al grande schermo di essere letto sempre in modo chiaro. Un dispositivo utile tutto l’anno, in particolar modo in questo periodo, quando non è raro chiedersi se ci saranno perturbazioni nelle prossime ore, avendo così la possibilità di prepararsi e gestire meglio i propri impegni.

La possibilità di prevedere il meteo, non oltre le 6 ore successive, non è l’unica funzione di questa stazione meteo, visto che potrete visualizzare molte altre informazioni relative ai dati meteorologici, tra cui temperature e umidità, sia interne che esterne. Ciò sarà possibile grazie a un dispositivo remoto (incluso in confezione), che potrete posizionare nella stanza di vostro interesse o, come detto, fuori dalle mura domestiche qualora vogliate controllare o confrontare in tempo reale le condizioni atmosferiche esterne con quelle interne. Il dispositivo esterno necessita solo di una batteria per funzionare, così come quello principale, e non c’è bisogno di particolari cavi di collegamento, dato che la connessione avviene tramite la tecnologia wireless.

Con i pulsanti fisici frontali potrete poi impostare il fuso orario, regolare il giorno e il mese qualora ce ne fosse bisogno e visualizzare i dati raccolti da un eventuale secondo sensore esterno. La TemeoTrend WFS prodotta da Bresser, infatti, supporta vari canali, permettendovi di controllare le condizioni atmosferiche di numerose stanze contemporaneamente. Le varie informazioni, tra cui segnaliamo anche la pressione atmosferica e le fasi lunari, vengono visualizzate su un display LCD diviso in 5 aree, per garantire che tutto sia chiaro e comprensibile.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dello store dedicata al prodotto, con l’invito ad effettuare quanto prima il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questa valida stazione meteo prima che il prezzo torni alle sue origini.

