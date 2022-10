Se siete appassionati di meteorologia o se, semplicemente, siete preoccupati da quelle che potrebbero essere le prossime giornate fredde e piovose, l’acquisto di una stazione meteorologica potrebbe fare al caso vostro, giacché vi permetterà di tenere la situazione del meteo locale sempre sotto controllo, con un’affidabilità notevole, specie se l’acquisto sarà relativo ad un prodotto con alle spalle un’azienda di livello.

Magari un’azienda come la tedesca Bresser che, proprio per restare in tema, sconta oggi su Amazon una piccola ma efficiente stazione meteo, ovvero la TemeoTrend WFS, che dagli originali 69,00€, è oggi in sconto ad appena 29,99€, con uno sconto netto pari al 57%, che per una stazione che include anche un sensore di rilevamento esterno, sono davvero una bazzecola!

Progettata da Bresser, marchio noto agli appassionati di meteorologia, la TemeoTrend WF è una stazione meteo compatta e completa, grado di garantire previsioni meteo dalla durata di circa 6 ore, con un buon grado di precisione e affidabilità, almeno per ciò che concerne la zona in cui si abita.

Il merito, oltre che alla qualità infusa dal produttore, uno dei più noti di questo particolare settore, sta anche nell’accoppiata con il pratico sensore esterno, che è in grado di rilevare fattori importanti quali l’umidità nell’aria oltre che, ovviamente, la temperatura percepita.

Progettata con uno schermo LCD, la TemeoTrend WF offre molte informazioni con un solo colpo d’occhio, con una lettura chiara e comprendibile di elementi quale pressione, temperatura esterna e interna all’abitazione, fasi lunari, orari di alba e tramonto, data e non solo. Tutto è accompagnato da icone semplici ma sempre chiare e distinguibili, ed il risultato è quello di avere a disposizione una stazione meteo affidabile ma economica, il che non è mai male.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, con l’invito ad approfittare subito dell’offerta, visto che non ci è dato sapere quando essa terminerà, né a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

