In attesa che arrivi il nuovo (e prossimo!) Prime Day di ottobre, che certamente darà uno scossone al mondo delle offerte online, vi segnaliamo che se siete alla ricerca di un paio di ottimi auricolari true wireless, venduti ad un prezzo davvero abbordabile, allora non potete davvero ignorare l’offerta che vi proponiamo oggi!

Su Amazon, infatti, sono disponibili a poco meno di 50 euro, gli splendidi auricolari JBL Wave 200, oggi scontati del 39%, e dunque disponibili a soli 49,00€, invece dei 79,99€ normalmente richiesti per l’acquisto!

Un prezzo davvero niente male per questi auricolari dalle dimensioni compatte ma dalla grande comodità, capaci di offrire un suono nitido e pulito, a prescindere che si ascolti musica o si effettuino telefonate.

Supportati da bassi potenti e profondi, gli auricolari TWS JBL Wave 200, sono progettati con driver da 8 mm, capaci di offrire un suono ricco ed appagante, anche in situazioni di “stress”, come in situazioni di grande affollamento circostante o, perché no, nel corso di una sessione di allenamento o di jogging, anche perché parliamo di auricolari con certificazione IPX2, resistenti a cadute e sudore.

Ergonomici, resistenti e progettati per garantire ben 5 ore di riproduzione continuata, possono offrire ulteriori 15 ore di ascolto, grazie all’efficiente ricarica offerta dalla loro custodia, per altro predisposta con una comoda porta USB Type C.

Ciò detto, non ci resta altro da fare che rimandarvi rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, con l’invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo articolo prima che vada esaurito!

