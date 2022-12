Nonostante gli SSD siano diventati il nuovo standard per quanto concerne le prestazioni, in alcune situazioni un hard disk potrebbe ancora essere utile, soprattutto per chi necessita di tanto spazio di archiviazione. Se questo è il vostro caso, vi informiamo che Amazon sta proponendo in offerta il Toshiba Canvio Basics da ben 4 TB a un prezzo interessante.

A seguito di uno sconto del 31% applicato sul prezzo consigliato di circa 130 euro, potete acquistare questo hard disk a soli 89,99€, cifra di almeno tre o quattro volte inferiore rispetto a quanto richiesto normalmente da un dispositivo di archiviazione di tipo SSD e con tecnologia NVMe. Essendo vicini al Natale, potreste valutare questo hard disk anche come possibile regalo, soprattutto se avete un amico o conoscente che è costretto a cancellare sempre alcuni dati per fare spazio a quelli nuovi.

Il Toshiba Canvio Basics è un hard disk da esterno, motivo per cui indicato per la portabilità, permettendovi di accedere ai dati memorizzati collegandolo tramite una semplice porta USB. A tal riguardo, questo modello supporta la USB 3.0, pertanto garantisce buone prestazioni sia in Windows che macOS, oltre che la piena compatibilità con le porte USB 2.0.

Essendo plug and play, non necessita di software, bensì sarà subito pronto nel momento in cui lo andrete a collegare a una porta USB. Non dovrete far altro che attendere che il sistema operativo lo riconosca, per poi trascinare i file in maniera intuitiva dal PC o dal notebook. Le dimensioni di 78 x 109 x 19,5 mm fanno sì che trasportarlo e riporlo in qualsiasi tasca o borsa sarà un gioco da ragazzi, mentre la finitura opaca farà la gioia di chi piace l’effetto mat, ossia libero da lucidità ed untuosità, esaltando così le forme squadrate del dispositivo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

