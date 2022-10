Se siete preoccupati per la vostra salute o se, semplicemente, siete tra quelli che amano avere in casa ogni tipo di dispositivo utile al rilevamento dello stato di salute proprio, o di quello dei propri cari, allora siamo certi che questa ottima offerta messa in campo da Amazon posa fare al caso vostro, giacché vi permetterà di acquistare un misuratore di pressione portatile ad un prezzo davvero ottimo!

Stiamo parlando del Medisana BU 530, un misuratore di pressione compatto e smart, collegabile anche a smartphone, che dal prezzo originale di 58,37€è oggi in sconto a soli 29,99€, con uno sconto applicato del 49%!

Si tratta di un’ottima occasione, grazie alla quale potrete portarvi a casa un dispositivo non solo utilissimo, ma anche semplice da usare, per il monitoraggio indipendente della pressione sanguigna e con indicazioni chiare anche per chi, magari, non ha praticità con questa particolare tipologia di apparecchi medici.

Compatto, alimentato a batteria (per altro incluse nella confezione), il Medisana BU 530, oltre alla misurazione della pressione sanguigna vera e propria, effettua anche una misurazione del polso, così da rilevare possibili aritmie del polso.

Dotato di una comoda memoria interna, il Medisana BU 530 permette di memorizzare 120 risultati di misurazione per 2 utenti alla volta, e grazie al suo bracciale adattabile, può essere utilizzato per diverse tipologie di persone, partendo da una circonferenza del braccio di 22 centimetri, fino ad un massimo di 36 cm.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questo sconto, con l’invito ad approfittare subito dell’offerta, visto che non ci è dato sapere quando essa terminerà, né a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!