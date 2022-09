Se state cercando un mouse verticale di ottima qualità a un prezzo davvero imbattibile, vi invitiamo a dare uno sguardo al modello Trust Verto disponibile da Amazon a soli 16,99€ invece di 39,99€. Lo store ha attive numerose promozioni in ambito tech e gaming grazie alla Gaming Week, ma abbiamo deciso di menzionarvi proprio questo prodotto in quanto si tratta di un articolo dall’ottimo rapporto qualità/prezzo!

Il mouse in questione sfrutta una forma ergonomica verticale che vi garantisce un posizionamento naturale della mano, diminuendo la tensione sul braccio e sul polso mentre lavorate o state giocando. Poiché si tratta di un prodotto così valido e disponibili a un prezzo davvero scontato, vi invitiamo a completare il vostro acquisto fintato che ci sono ancora unità in promozione!

Il modello Trust Verto è la soluzione ideale per ridurre drasticamente fatica e dolore mentre siete al PC, poiché vi consente di inclinare il braccio e il polso a 60°, assicurandovi il massimo comfort. Il design leggero e il formato adatto a qualsiasi mano, inoltre, si occupano di garantire il giusto supporto anche per le dita, mentre il rivestimento in gomma migliora l’impugnatura e permette alla vostra mano di non scivolare.

Non meno importante, si tratta di un mouse wireless da collegare al vostro computer con un semplice ricevitore USB. Grazie alla porta di circa 10 m, potrete muovervi con la massima libertà, anche mentree state lavorando. In più, è dotato anche di un sensore ottico 800/1200/1600 DPI e di 2 pulsanti azionabili direttamente con il pollice, per un controllo rapido e preciso!

