Se siete in cerca di un ottimo aspirapolvere robot e, ovviamente, l’intento sarebbe quello di risparmiare qualche soldo sull’acquisto, allora sarete felici di sapere che, su Amazon, è oggi in sconto un prodotto davvero di gran pregio, che potrete acquistare già a prezzo scontatissimo, e senza dover attendere per forza le offerte del Black Friday 2022.

L’articolo in questione è lo splendido Rowenta X-Plorer Serie 95, un aspirapolvere automatizzato di ottimo livello, il cui prezzo originale sarebbe di ben 909,00€, ma che oggi può essere vostro a soli 549,99€, con un taglio al prezzo pari al 39%, ovvero di oltre 350 euro!

Indubbiamente un bell’affare, specie se considerate che si parla di un elettrodomestico davvero pregevole, in grado di fare una bella differenza nell’ambito delle pulizie quotidiane di casa, viste le sue ottime specifiche tecniche e, in generale, la sua efficienza.

Equipaggiato con un potente motore, capace di generare un’aspirazione fino ad un massimo di 12000 Pa (e fidatevi, non sono affatto pochi per questo tipo di prodotti!), Rowenta X-Plorer Serie 95 è un aspirapolvere robot dalla grande efficienza, capace di catturare sia le polveri sottili che i residui più ingombranti, analizzando la tipologia di superficie sul quale si trova, ed adattando automaticamente la potenza di aspirazione in modo da ottenere i migliori risultati possibili.

Qualora, poi, la pulizia dovesse rivelarsi particolarmente ostica e, dunque, lunga, questo ottimo robot dispone persino di una comoda funzione “Charge&Go”, che permette al robot di tornare automaticamente alla base per la ricarica qualora le pulizie si prolunghino troppo, riprendendo poi dal punto in cui essa si era interrotta.

Dotato di una efficiente IA, capace di mappare in modo preciso e puntuale l’ambiente, Rowenta X-Plorer Serie 95 scansiona accuratamente la superficie di casa, impostando sempre un percorso ottimale per le pulizie, pur permettendo all’utente di poterlo personalizzare e modificare in qualsiasi momento, magari per limitare il movimento del robot solo a determinate aree della casa.

Smart, e compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home, Rowenta X-Plorer Serie 95 è, in sintesi, un elettrodomestico efficiente e versatile, capace anche di lavare i pavimenti grazie al sistema Aqua Force, che aspira e lava in una sola passata, rendendo così le pulizie domestiche non solo semplici, ma anche realmente “smart”!

Detto questo, ci resta altro da fare che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promozione, con l’invito ad acquistare questo splendido aspirapolvere robot subito, prima che l’offerta si esaurisca. Anche perché, come detto, si tratta di un prezzo ottimo, più che degno di quelle che sono le tipiche offerte proposte nel corso del Black Friday!

