Al netto della promessa di un abbassamento dei costi delle bollette del gas, quello del caro bollette è un problema che, per quanto riguarda il nostro paese, sembra ancora ben lungi dall’essere risolto, tanto da costringere molte famiglia a tenere i riscaldamenti a gas accesi per pochissime ore al giorno, e questo nonostante il freddo gelido delle ultime settimane.

Se poi si parla di uffici o di smart working, la situazione è spesso ancor meno rosea, e la sedentarietà imposta dallo stare seduti a lavorare (o studiare) spesso rende le giornate fredde ancor più insopportabili. Ebbene, se siete alla ricerca di una soluzione funzionale ed economica, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata a questo ottimo termoventilatore De’Longhi Capsule Desk, visto che parliamo di un prodotto efficiente, ma soprattutto scontatissimo!

Di che stiamo parlando? Sostanzialmente di un termoventilatore elettrico e molto compatto, progettato per consumare pochissimo, pur proiettando davanti a sé un getto di aria calda tanto avvolgente e potente da riscaldare con efficacia, e con dimensioni tali da risultare perfetto per una scrivania!

Il prezzo proposto da Amazon? Appena 43,90€, per altro uno dei più bassi per questo prodotto che, in origine, costerebbe la bellezza di 64,99€, ma che oggi vanta così uno sconto pari al 32%, che non è affatto male per un dispositivo del genere, specie perché parliamo della qualità ben nota di De’Longhi, con tutto ciò che ne consegue anche in termini di sicurezza, oltre che di efficienza e consumi.

Dotato di una potenza massima di 350 W, De’Longhi Capsule Desk è infatti un dispositivo sicuro, che può essere tenuto senza problemi sulla scrivania, e che non teme cadute o urti. Il suo design compato (e molto gradevole), non gli impediscono, inoltre, di risultare funzionale, anche al netto della sua compattezza, riuscendo persino a scaldare una stanza molto piccola, che non è poco per un prodotto che, in fin dei conti, dovrebbe essere messo su di una scrivania e nulla più.

Il suo termostato regolabile permette di selezionare la temperatura, da un minimo di 5°C ad un massimo di 28°C, e grazie alla sua griglia orientabile, avrete la possibilità di direzionare adeguatamente il flusso d’aria calda affinché sia piacevole e mai fastidioso.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima il vostro acquisto, prima che il prodotto vada esaurito o che, magari, termini la disponibilità dell’offerta in questione.

