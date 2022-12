Dopo aver rilasciato sconti fino a 1.000€ (molti ancora attivi fino al 31 dicembre), lo store Acer ha fatto sì che le promozioni di questi ultimi giorni dell’anno aumentassero ulteriormente, affiancando alle offerte di Natale nuove proposte imperdibili per chi si appresta ad acquistare un prodotto tech del noto produttore, in primis un notebook.

Lo store, infatti, ha pubblicato una nuova promozione contenente interessanti notebook a prezzi da outlet, con sconti fino a 500,00€. In questo caso non vi sono tempi di scadenza, pertanto è probabile che le offerte saranno accessibili fino a esaurimento scorte, un motivo in più per non perdersi queste occasioni, che riguardano anche una serie di portatili gaming. Lo sconto maggiore lo si otterrà con l’Acer ConceptD 3 Ezel Pro, con il prezzo di 2.099,00€ che diminuirà di 500 euro durante il checkout, permettendovi di acquistarlo a 1.699,00€.

Acer ConceptD 3 Ezel Pro è un notebook diverso da quelli tradizionali, con accortezze rivolte per portare la creatività ai massimi livelli, aiutato ovviamente da hardware capace di gestire lavori di editing complessi. Il design è completamente convertibile, con lo schermo da 15 pollici sostenuto da una cerniera innovativa, posizionabile in sei modalità diverse, per un utilizzo confortevole in qualsiasi situazione.

La cerniera è proprio ciò che distingue questo dispositivo da tanti altri della stessa categoria, permettendo all’Acer ConceptD 3 Ezel Pro di trasformarsi in un laptop, in un pad e, soprattutto, rendere il display talmente flessibile da essere persino flottante. In questa modalità avrete la massima produttività, potendo usare la penna inclusa per disegnare e prendere appunti con una sensibilità di pressione pari a 4.096 livelli. In altre parole, sarà come utilizzare la matita su carta. I disegni o qualsiasi altro lavoro saranno naturali da creare, merito anche della possibilità di appoggiare la mano sullo schermo senza che questo rilevi i tocchi.

La S Pen di Acer ConceptD 3 Ezel Pro non serve solo per disegnare e per godere appieno dello schermo touch, ma anche per accedere a una serie di funzioni rapide, tramite i due pulsanti programmabili sulla base della penna. Insomma, parliamo di un dispositivo in grado di catturare idee e liberare la vostra creatività in modo innovativo, e di farlo senza problemi di prestazioni grazie alla presenza di una Nvidia T1200, una scheda video di tipo professionale ottimizzata per software di grafica.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Acer dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

