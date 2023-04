Se siete appassionati di libri, non perdete l’occasione di approfittare della promozione che LaFeltrinelli ha pensato. Infatti, fino a domani 17 aprile, potrete acquistare tantissime opere dai migliori autori del mondo con sconti che possono raggiungere una percentuale del 60%.

Un’occasione irripetibile qualora siate alla ricerca di un buon libro da leggere in questo periodo dell’anno. Non lasciatevi sfuggire questa occasione, in quanto la promozione – ribadiamo – ha come data di scadenza proprio domani, e dunque vi conviene approfittarne subito. Infatti, il catalogo Feltrinelli offre ora migliaia di libri di ogni genere.

Qualunque sia il vostro autore o il vostro genere letterario preferito, il catalogo Feltrinelli ha quello che fa per voi, con una vasta scelta di libri dei generi letterari più amati. Dal fantasy al giallo, dall’horror alla fantascienza, senza trascurare il genere storico e tomi per bambini. Le proposte interessanti e valide sono tantissime.

Tra queste, vi segnaliamo Gli ultimi giorni dei nostri padri di Joël Dicker, ora disponibile a 8,00€ anziché 20,00€, oppure L’ interpretazione dei sogni. Edizione integrale di Sigmund Freud a 5,00€ al posto di 14,00€. In alternativa, potrete acquistare Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde. Ediz. integrale di Robert Louis Stevenson a 4,80€ invece di 12,00€.

Chiaramente, la lista comprende un numero mastodontico di libri, pertanto vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina LaFeltrinelli dedicata, così da vedere tutte le offerte disponibili.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!