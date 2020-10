Outlet Hawkers: metà prezzo su molti modelli di occhiali da sole

L’estate è finita da qualche settimana, ma gli occhiali da sole possono tornare sempre utili. Per questo potreste approfittare dello sconto outlet del 50% sugli occhiali da sole di Hawkers. Il noto brand spagnolo, infatti, ha appena lanciato una promozione molto interessante che permette di acquistare a prezzi vantaggiosi tantissime paia di occhiali, tutte contraddistinte da colorazioni fantasiose e da materiali di alta qualità.

Tra i prodotti in promozione vale sicuramente la pena segnalarvi il modello X Barl. Premiere. realizzato in collaborazione con BARL., una compagnia che si concentra molto su prodotti premium e di successo principalmente nel mondo del calcio; o ancora i Tri color Dark Minimal: caratterizzati da un design rétro con montatura nera, bianca e rossa sono perfetti se cercate un modello con un tocco di eccentricità.

Molti dei prodotti in offerta, inclusi i due appena citati, montano lenti prodotte da Eastman di tipo TR18. L’azienda è divenuta nel tempo leader mondiale nel mercato delle lenti grazie ad un ottimo equilibrio tra resistenza e trasparenza nei suoi prodotti. Inoltre, tutti i modelli di questo brand vantano lenti di categoria 3 e protezione UV400, la più completa in quanto a raggi ultravioletti. Questa specifica spesso non è presa in considerazione durante l’acquisto, dal momento che ci si concentra solo nel scegliere il modello più bello, ma questo potrebbe portare rischi alla salute della propria vista acquistando occhiali sprovvisti di tale protezione.

Hawkers propone una vasta scelta per questa iniziativa, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire l’intero catalogo. Infine, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

