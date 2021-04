Outlet Nike: sconti fino al 40% su scarpe e abbigliamento

Chiudiamo la rassegna delle migliori offerte di oggi, segnalandovi che sul portale di Nike, per la precisione nella sezione Outlet, è possibile trovare sconti che arrivano anche al 40% su tanti capi d’abbigliamento e su tanti modelli recenti di scarpe. Questa promozione, oltre ad a far la gioia di tutti gli sportivi, si rivela – per alto – anche un’ottima occasione per chi è alla ricerca di qualche idea regalo da fare in occasione della Festa della Mamma, visto che nella selezione non mancano tanti capi da donna di ogni taglia e colore.

Come capirete, dunque, la promozione è tanto vasta da includere una vasta selezione di capi d’abbigliamento, con modelli sia per uomo che per donna, e con taglie che vanno da XS fino a 3XL a seconda della disponibilità, tutti realizzati in tessuto elasticizzato, capaci di mantenere la pelle asciutta ed offrendo il massimo del comfort anche nel mezzo di una intensa attività fisica. Inoltre, molti dei modelli disponibili, come ad esempio il top monopezzo Nike Swoosh, sono stati realizzati da Nike per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente, e quindi in parte sono composti da materiali riciclati e con una produzione quanto più ecosostenibile.

Non potevano poi mancare anche una vasta selezione di offerte riguardanti le calzature sportive, con scarpe ad ottimo prezzo, come nel caso delle Nike Alphanina 5000, disponibili a soli 59,97€ contro i 99,99€! Queste scarpe, poi, sono disponibili con numerazioni che vanno da 35,5 fino a 44,5, e con la possibilità di scegliere anche tra 4 sgargianti colorazioni. Le Nike Alphanina 5000 si rivelano poi perfette per la corsa, grazie ad uno speciale sottopiede a doppia densità che attutisce alla perfezione il colpo ad ogni passo, anche durante le sessioni di allenamento prolungate.

Insomma, tante sono le offerte che potrete trovare sull’outlet di Nike, ed il nostro consiglio infatti è quello di visitare l’intera scelta della promozione, così da trovare quella perfetta per voi. Prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto sportivo, ricordatevi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

