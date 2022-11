Se siete alla ricerca di abbigliamento sportivo e streetwear a un prezzo super vantaggioso, vi consigliamo di dare uno sguardo alla sezione Outlet presente sullo store ufficiale del brand Under Amour! Nella categoria dedicata, avrete a disposizione tantissimi capi da uomo, donna e bambino con ribassi che arrivano fino al 50%, ma solo per poco tempo!

Potrete decidere se acquistare scarpe da ginnastica, felpe, t-shirt, tute e molto altro ancora a prezzi davvero stracciati. Per questo, che stiamo parlando di promozioni lampo super valide, vi invitiamo ad accedere o creare rapidamente un vostro account Under Armour e a portare a termini i vostri acquisti, fintanto che le promozioni sono ancora disponibili!

Nel caso foste alla ricerca di un paio di calzature da uomo perfette per la corsa, vi consigliamo di dare uno sguardo al modello Ua Hovr Machina 3 Daylight. Al momento colorazione Black/Electro Pink è disponibile al prezzo di appena 95,97€ invece di 160,00€, un costo davvero imperdibile per un paio di scarpe comode e dal design più che unico. La tomaia in tessuto spacer tecnico con struttura curva è l’ideale per assicurarvi un contenimento leggero e traspirabilità ottimale.

L’ammortizzazione Ua Hovr reattiva, infatti, riduce l’impatto e restituisce energia a ogni passo per spingervi ancora più avanti. Da non sottovalutare la suola in gomma canalizzata, con zone più resistenti nei punti maggiormente soggetti a usura e zone flessibili, per favorire il movimento naturale del piede. In più il design con mappatura strategica, senza sovrapposizioni o cuciture, vi permette di correre a lungo senza rischio di irritazioni.

