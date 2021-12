Outlet Zavvi: tante idee regalo nerd a prezzi shock!

Nonostante Zavvi abbia pubblicato sulle sue pagine ufficiali una serie di ottime idee regalo per questo Natale, rispettivamente con prodotti sotto i 50€, sotto i 20€ e sotto i 10€, vogliamo portare alla vostra attenzione nuove ed ottime idee regalo, sempre disponibili sul noto portale, i cui articoli si trovano però in forte sconto. Vi informiamo, infatti, che su Zavvi è partito l’outlet e questo significa che è il momento giusto per mettere al carrello gadget, statuette, maglioni natalizi e tanto altro.

Come saprete, Zavvi è il punto di riferimento per questo genere di merchandise, quindi se siete alla ricerca di un regalo nerd, un oggetto da collezione o dell’ultimo film uscito in Blu-Ray, vi consigliamo di mettere in pausa ciò che state facendo e di recarvi subito sulla pagina dedicata dove, come detto, troverete svariati articoli che riusciranno senz’altro a fare la felicità vostra, quella dei vostri piccoli e quella dei vostri amici, soprattutto ora che avete l’occasione di acquistare questi fantastici prodotti a prezzi bassi.

Come sempre, Zavvi non perde l’occasione di scontare i prodotti a tema Star Wars. A tal proposito, se siete fan del cacciatore di taglie preferito da tutti nell’universo di Star Wars, Boba Fett, allora non potete perdervi l’offerta relativa a questa statuetta, alta esattamente 20 centimetri, perfetta da posizionare in cameretta o in bella vista su qualsiasi altro mobile.

Quella proposta dal portale è in edizione limitata per il 40° anniversario del noto personaggio immaginario e sarete felici di sapere che acquistarla ora significa risparmiare 18,00€. Se invece preferite puntare sull’abbigliamento, allora quale miglior momento per accaparrarsi un bel maglione caldo di Natale, come ad esempio quello dedicato a Mickey Mouse? Il suo prezzo scende da 40,99€ a 22,99€, proponendosi come una delle migliori offerte per chi intende rimanere al caldo, indossando una maglia che al tempo stesso saprà trasmettere aria di festa.

