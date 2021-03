Outriders: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 1 aprile uscirà finalmente sul mercato Outriders, shooter GDR multiplayer cooperativo di People Can Fly e Square Enix che promette di fare la gioia degli amanti del genere. 4 classi uniche tra cui scegliere, la dinamicità di un shooter, la profondità di un GDR e un universo fantascientifico da esplorare: Outriders sembra avere tutte le carte in regola per imporsi come uno dei titoli più interessanti di questa primavera senza troppi problemi.

Quale miglior modo per ingannare l’attesa che ancora ci separa dal 1 aprile se non prenotandolo a quello che è il miglior prezzo disponibile sul mercato?

Prenotando Outriders presso numerosi store sarà inoltre possibile ottenere al medesimo prezzo della Standard Edition la Day One Edition, edizione speciale del titolo di People Can Fly contenente tutta una serie di intriganti bonus digitali. Oltre al gioco, all’interno di essa è infatti presente il set di equipaggiamento Hell’s Rangers, un arsenale di 11 armi uniche Hell’s Rangers e mod e decalcomanie per il convoglio Hell’s Rangers.

Un ottimo boost, insomma, per partire subito al massimo con Outriders, ovviamente sempre a quello che è il miglior prezzo sul mercato!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!