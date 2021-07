Outsunny: tante nuove offerte sull’arredamento da giardino!

Dopo aver dato uno sguardo alle principali offerte giornaliere di Amazon, vi segnaliamo ora che sul portale è possibile anche acquistare prodotti di arredamento per il giardino appartenenti all’apprezzatissimo brand Outsunny, con sconti che possono abbassare il prezzo dei prodotti anche del 30%! Grazie a questa nuova ed interessante iniziativa, dunque, avrete la possibilità di risparmiare diverse decine di euro nell’acquisto di articoli come dondoli, set da giardino, piscine e tanto altro ancora, con cui dare un tocco nuovo al vostro giardino o al vostro spazio all’aperto.

Come specificato, la lista dei prodotti attualmente promozionati è piuttosto lunga e variegata, ma tra i vari pensiamo valga la pena segnalarvi il gazebo da esterno da 3 x 3 metri, acquistabile a soli 207,96€ anziché 249,95€, a seguito di uno sconto del 17%, l’equivalente di 41,99€. Si tratta di una soluzione dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, che si adatta perfettamente ad ogni occasione, dalle feste in famiglia agli eventi all’aperto, oppure per trascorrere una giornata di relax in giardino.

Questo prodotto, innanzitutto, si caratterizza da una struttura interamente realizzata in metallo (laccato in nero), in modo tale da garantire una buona stabilità e durabilità nel tempo. Inoltre, tra le sue caratteristiche troviamo anche dei teli laterali rimovibili in tessuto, che offrono non solo privacy ma anche una eccezionale protezione contro acqua, raggi UV e zanzare.

Invece, la parte superiore è composta da piccoli fori rinforzati – situati ai margini del tetto – che lasciano defluire l’acqua piovana in otto condotti in plastica, e da un doppio tetto che, considerata la sua apertura, assicura una buona circolazione dell’aria, anche quando le pareti sono completamente chiuse.

Insomma, grazie a questo gazebo, potrete non solo ripararvi più che adeguatamente dal caldo sole estivo, ma potrete anche dare un tocco completamente diverso (e funzionale) al vostro spazio all’aperto, trasformandolo in un ambiente confortevole e di classe, oltre che funzionale. Chiaramente, questo prodotto non è l’unico articolo attualmente in offerta, motivo per cui vi consigliamo di consultare la pagina della promozione al seguente indirizzo, cosicché possiate trovare il miglior prodotto adatto alle vostre esigenze e al vostro budget.

