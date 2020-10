Pack di espansione LEGO super Mario, in regalo con acquisti superiori a 40€

Appassionati dei mattoncini LEGO, adunata! Dopo il recente annuncio della compagnia relativo l’arrivo dei primi set dedicati al Natale 2020, vi segnaliamo oggi l’arrivo di una nuova promozione esclusiva dello store online, dedicata a Super Mario! Infatti fino al 12 ottobre, superando i 40€ di spesa in set della linea LEGO Super Mario, sarà possibile riceverete in omaggio l’esclusivo pack di espansione Sorpresa del Super Fungo.

Il set in omaggio comprende il classico fungo ed un blocco ?, ed entrambi sono posti su una piattaforma colorata, pronti ad interagire con Lego Super Mario che, vi ricordiamo, è presente solamente nello Starter Pack. Per poter montare questi incredibili set è necessario scaricare l’app LEGO Super Mario che offre anche numerosi suggerimenti creativi e permette anche ai fan di condividere le proprie idee.

La grande particolarità dei set LEGO Super Mario è data dall’incredibile libertà che viene a crearsi quando si vogliono unire i vari set creando composizioni incredibilmente elaborate e vaste, ma allo stesso tempo uniche, diventando il mix perfetto fra gioco virtuale e gioco reale. Molti i set disponibili, dal succitato Starter Pack, sino alla meravigliosa riproduzione della battaglia finale al castello di Bowser, con tanto di torri con piattaforme rotanti, blocchi e tanti personaggi da montare. Fra i molti prodotti coinvolti in questa iniziativa c’è anche il set che riproduce la console Nintendo Entertainment System, che oltre a riprodurre quasi fedelmente un televisore e la piattaforma di gioco, è in grado di ricreare anche i suoni del videogioco, se fatto interagire con la figure di LEGO Super Mario.

La promozione dello shop LEGO coinvolge un gran numero di set, e per questo il nostro invito è quello di visitare la pagina della promozione così da poter trovare quello che vi manca prima del 12 ottobre. Come ultima cosa prima di lasciarvi scegliere il vostro prossimo set LEGO Super Mario, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

