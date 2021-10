Pandora Me, acquista 3 gioielli uno in regalo!

Dopo aver dato uno sguardo alle principali offerte giornaliere di quest’oggi, è giunto il momento di fare una piccola pausa dalla consueta programmazione di iniziative hi-tech per segnalarvi una nuova ed interessante iniziativa di Pandora. Infatti, acquistando tre gioielli della nuova linea Pandora Me, ne riceverete uno in regalo!

Per poter beneficiare di questa particolare promozione è necessario seguire pochi e semplici passi. Innanzitutto, è doveroso collegarsi al seguente indirizzo e scegliere tre gioielli di vostro gradimento. Dopodiché vi basterà aggiungerli al carrello e completare l’ordine seguendo le istruzioni riportate a schermo. Durante la fase di acquisizione, il portale sconterà del 100% il gioiello meno caro. Attenzione però, è possibile aderire all’iniziativa per un massimo di 5 volte all’interno di un’unica transazione, mentre l’iniziativa scadrà ufficialmente il 27 ottobre 2021.

La nuova gamma di Pandora Me include tantissimi prodotti, e tra questi vogliamo segnalarvi bracciale maglia link, acquistabile a “soli” 59,00€ in due differenti colorazioni, ovvero argento sterling e placcato oro rosa. Questo particolare bracciale offre infinite possibilità di stile, poiché il suo design presenta due connettori apribili, caratterizzati da una superficie scanalata che segue la forma del link.

Infatti, acquistando questo bracciale è possibile successivamente aggiungere i mini-charm pendenti alla parte superiore chiusa ai connettori apribili, in modo tale da personalizzare con tantissimi ciondoli il vostro look. Chiaramente bisogna controllare la compatibilità dei connettori con i mini-charm, e dunque vi consigliamo di dare uno sguardo alla pagina del prodotto, al seguente indirizzo.

Ciò detto, visto il gran numero di articoli promozionati, vogliamo suggerirvi di consultare l’apposita pagina del portale, dove troverete tutte le proposte di Pandora della nuova linea Pandore Me. Infine, prima di lasciarvi alla nostra piccola selezione delle migliori offerte, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!