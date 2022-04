Se state pensando di acquistare collane, orecchini o anelli di qualità, vi consigliamo di non farvi scappare la promozione attiva sullo store Pandora. Fino al 2 maggio, acquistando prodotti per un totale minimo di 129,00€, riceverete in regalo il bracciale in edizione limitata dal valore di 69,00€, più la spedizione express gratuita.

Il prodotto che otterrete in omaggio è il Bracciale Rigido con Chiusura a Doppio Cuore in Argento Sterling 925, caratterizzato da un cuore e un infinito intrecciati, impreziositi da ben otto pietre di zirconia cubica. Dato che si tratta di un’offerta molto valida e a tempo limitato, vi proponiamo di portare a termine il vostro acquisto il prima possibile!

Pandora, leader da anni nel settore degli accessori e dei gioielli, ha iniziato a realizzare i suoi iconici charm nel 2000. Un charm è un piccolo e raffinato ciondolo ideato per celebrare qualsiasi cosa, in maniera delicata: un tema, un personaggio immaginario, un’occasione speciale, un’attività e molto altro ancora. Questi prodotti possono essere indossati su bracciali e collane e sono stati creati per essere unici e inimitabili. Tra le molte proposte aderenti alla promozione, potrete scegliere anche tra tantissimi di questi piccoli gioielli, a partire da quelli dedicati al mondo Marvel e a quello Disney, fino ai più tradizionali a forma di stella o pietra preziosa.

Una volta scelti i prodotti da acquistare, aderire all’offerta sarà un gioco da ragazzi. Dovrete aggiungere alla shopping bag prodotti che vi permettano di raggiungere un importo di almeno 129,00€ e andare al carrello. Giunti alla cifra necessaria, spunterà automaticamente un box da cui selezionare la taglia del bracciale in edizione limitata e infine potrete procedere normalmente con il pagamento.

L’offerta di cui vi abbiamo parlato è solo un assaggio dei numerosi prodotti che potrete trovare sullo store, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Pandora dedicata.

