Paper Mario The Origami King: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Nella giornata di ieri Nintendo ha annunciato praticamente dal nulla Paper Mario The Origami King, ultimo episodio della celebre saga di spin-off dedicata all’altrettanto iconico personaggio. Nonostante sia stato svelato al grande pubblico neanche ventiquattro ore fa, il titolo ha già una data di lancio decisamente vicina, essendo Paper Mario The Origami King atteso per il prossimo 17 luglio, ossia tra poco più di due mesi. Per meglio prepararsi all’avvento dell’opera, di cui potete trovare il variopinto trailer d’annuncio comodamente qui sotto, abbiamo quindi pensato di selezionare per voi le migliori offerte sul mercato, che vi permetteranno di preordinare il gioco ad un prezzo decisamente interessante e minore di quello di listino.

In questa nuova avventura il nostro prode eroe sarà chiamato ad affrontare Re Olly, volenteroso di conquistare il mondo dei funghi dopo essersi auto incoronato come Re del Regno degli Origami. Un diabolico piano che deve essere ovviamente sventato in un’avventura in cui i giocatori potranno immergersi a partire dal prossimo 17 luglio 2020 in esclusiva su Nintendo Switch. Colorato, carismatico e ludicamente promettente: Paper Mario The Origami King sembra avere tutte le carte in regola per imporsi come una delle più gradevoli sorprese del periodo estivo. Un’avventura decisamente interessante, che grazie alle offerte sul web potete già prenotare a soli 49,99 euro, con uno sconto di ben 10 euro rispetto al prezzo di listino. Ecco prezzi e portali dove prenotare fin da ora in forte sconto il titolo:

