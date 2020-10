Parallels Desktop, 10% in meno con questo codice sconto

Dopo avervi proposto i migliori sconti della giornata, vi segnaliamo un’interessante offerta dedicata al software Parallels, che permette di eseguire facilmente il sistema operativo di Microsoft su un computer Mac. Utilizzando il codice D75-M6L-CCJ avrete infatti uno sconto del 10% su quello che è uno dei migliori software al mondo che vi permetterà di eseguire rapidamente le app Windows senza rallentare il Mac.

Tantissime le funzionalità supportate da questo software, che si dimostra utilissimo per coloro che necessitano di avviare sul proprio Mac una specifica app o una serie di modalità disponibili solo su Windows. Ad esempio, Parallels vi sarà d’aiuto se state effettuando il passaggio dal PC al Mac e dovete trasferire i vostri dati, il tutto in maniera semplice e rapida e senza particolari procedure complesse, dal momento che non serve riavviare continuamente il computer per scegliere quale sistema operativo avviare tramite la schermata bios.

Inoltre, Parallels occupa pochissime risorse, al punto che potrete eseguire anche le applicazioni Windows più pesanti, tra cui Adobe Photoshop, Visual Studio e AutoDesk. Come se ciò non bastasse, questo incredibile software è anche personalizzabile graficamente, dandovi l’opportunità di scegliere quale sistema operativo visualizzare. Insomma, una soluzione che permette di eseguire diversi sistemi operativi contemporaneamente, incluso Linux, sul vostro Mac. In altre parole, è come avere due computer in uno e grazie a questo codice sconto potrete sfruttare le sue immense capacità ad un prezzo ancora più ragionevole.

N.B.: inserire il codice D75-M6L-CCJ nell’apposita sezione per ottenere lo sconto del 10%. Assicuratevi che il codice venga accettato prima di procedere con il pagamento.

