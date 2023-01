San Valentino si avvicina e molti di voi staranno cercando il modo perfetto per stupire la propria dolce metà. Un regalo tecnologico è sempre gradito, soprattutto se si tratta di un nuovo PC o notebook, ma se il budget è un problema, non preoccupatevi! Le offerte Acer dedicate a San Valentino vi permetteranno di fare un bel regalo senza spendere troppo.

Con la sua promozione dedicata agli innamorati, infatti, Acer vi permetterà di acquistare il dispositivo perfetto senza spendere una fortuna, fino al 14 febbraio. Le proposte sono molte e si adattano a ogni budget, oltre che alle proprie preferenze, che potrebbero pendere su un modello da gaming piuttosto che su una soluzione incentrata sulla produttività. Oltre a PC e notebook ci sono anche proiettori, monitor e ogni tipo di accessorio prodotto da Acer, ma ciò che suscita più interesse è il risparmio che, in alcuni casi, arriva fino a 1.000 euro.

E non è finita qui, dal momento che potrete risparmiare un ulteriore 5% sugli articoli già scontati, utilizzando il codice sconto “WEEKEND5“, valido però solo durante questo weekend (28 e 29 gennaio). Potrete quindi godere di un risparmio potenziale di oltre 1.000 euro anche se, come accade spesso, lo sconto maggiore lo si ottiene acquistando uno dei prodotti più costosi, come l’Acer Predator Orion 7000. Di seguito ci soffermeremo proprio su quest’ultimo, poiché rappresenta la potenza in assoluto integrabile in un PC.

Una proposta imponente, con numerosi giochi di luci che mettono in evidenzia le ventole e i componenti interni, illuminando quello che è un PC desktop dalla potenza infinita e predisposto per gli upgrade futuri. Questo modello, infatti, include le funzionalità PCIe Gen5 ed è dotato di processore Intel di 12° generazione, un Core i9-12900K per l’esattezza, una scheda grafica GeForce RTX 3090 e supporto per le nuovissime configurazioni DDR5, espandibili fino a 64 GB grazie alla scheda madre di fascia alta.

Ad ogni modo, un eventuale upgrade può attendere, visto che ci sono già ben 32 GB di RAM inclusi e tutto il necessario per far sì che la potenza di Acer Predator Orion 7000 venga gestita in maniera ottimale, facendo rimanere le temperature d’esercizio sotto la media, merito di un design progettato per ottimizzare al massimo il flusso dell’aria, tramite non solo le ventole preinstallate con tecnologia FrostBlade e dal sistema a liquido, ma anche dagli accorgimenti e dettagli fini presenti sul case.

Chiaramente l’Acer Predator Orion 7000 non è per tutti, anche a fronte di questo grosso sconto, motivo per cui vi invitiamo a scoprire la pagina promozionale dedicata, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti in queste ore, visto che solo durante questo weekend potrete approfittare dello sconto extra.

N.B: inserire il codice sconto “WEEKEND5” nell’apposita sezione per ricevere lo sconto extra. Ricordate che quest’ultimo sarà valido solo il 28 e 29 gennaio.

