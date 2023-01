Se state pensando di acquistare dei nuovi articoli tech come notebook, smartphone e smartwatch, non dovreste assolutamente farvi scappare le offerte disponibili da Unieuro, attive solo per pochi giorni. Il Vero Fuoritutto presente sullo store è l’occasione perfetta per acquistare prodotti incredibili, entry level o top di gamma, a prezzi da capogiro e con ribassi che toccano addirittura il 50%!

Dunque, potrete trovare il prodotto perfetto per voi, scegliendo tra alcuni dei migliori smartphone a marchio Samsung fino ai fantastici computer portatili Apple e a moltissimi titoli videoludici come i nuovissimi Pokémon Violetto e Scarlatto, Just Dance 2023 e Mario + Rabbids Sparks of Hope. Tenendo presente la validità degli sconti in corso, il nostro consiglio è di effettuare i vostri acquisti nelle prossime ore, fintanto che ci sono ancora unità a vostra disposizione!

Tra le proposte più interessanti in assoluto, c’è indubbiamente il MacBook Air con chip M2 da 13,6″ disponibile ad appena 1.599,00€ invece di 1.879,00€. Il modello in questione, dotato di CPU 8-core GPU e ben 256GB di SSD, è l’ideale per lavorare sempre al meglio delle vostre possibilità. Grazie all’efficienza del chip M2, MacBook Air offre performance incredibili senza bisogno di una ventola: anche quando lavora intensamente, non sentirete volare nemmeno una mosca.

La CPU 8-core, inoltre, ha la potenza per fare di più con la massima rapidità, la GPU a 8-core permette di creare immagini e animazioni mozzafiato e il media engine ad alte prestazioni si occupa di gestire più stream di video ProRes 4K e 8K in contemporanea. Da non sottovalutare che, nonostante queste performance eccellenti, l’ottima batteria del Macbook è pensata per durare fino a 18 ore mentre lavorate o fruite di contenuti.

Dunque, se siete appassionati o professionisti del montaggio video ed editing foto sappiate che questo portatile è la proposta che fa al caso vostro! Filtri ed effetti, transcodifiche video, upcsaling, stitching di immagini e molto altro ancora sono 1,4 volte più veloci rispetto ai modelli della generazione precedente! Da non sottovalutare che il MacBook Air M2 è pensato per durare e per rispettare l’ambiente: è robusto, resistente e anche sostenibile, perché il suo guscio è realizzato al 100% in alluminio riciclato!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Unieuro dedicata alle offerte, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

