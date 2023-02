Avete bisogno di acquistare un nuovo prodotto tech per lavorare e studiare, oppure un elettrodomestico più performante, che ti permetta di risparmiare sulla bolletta di fine mese e mi assicuri delle performance eccellenti? In questo che, non dovresti assolutamente farti scappare la promozione che vi stiamo per proporre. Mediaworld, infatti, ha dato il via a Sconto Subito valido fino al 5 febbraio! Grazie a questa iniziativa, potrete ottenere uno sconto immediato in base al totale della spesa effettuata. Dunque, più spendete più lo sconto aumenta!

Otterrete un ribasso di 300€ con una spesa minima di almeno 1.500€, uno di 200€ con un totale che tocchi almeno i 1000€, uno di 80€ portando a casa prodotti per una cifra che superi i 500€ e infine 40€ su un carrello di 250€. Il ribasso, poi, sarà visibile direttamente nel carrello in fase di checkout. Nulla di più facile e, soprattutto, di più conveniente!

Tra le opzioni che avete a disposizione davvero moltissimo, a partire da grandi e piccoli elettrodomestici che possono semplificare la vostra routine quotidiana fino a ottimi smartphone e notebook ideali per lavorare anche tutto il giorno! Da menzionare in particolare modo il Microsoft Surface Laptop 5 con display touchscreen da 13,5″ che potrete portare a casa ad appena 1.019,98€ invece di 1.209,99€, un vero e proprio affare per chi è alla ricerca di un portatile dal design raffinato, leggero ma in grado di supportare il proprio durante tutta la giornata.

Potrete migliorare la vostra produttività con questo portatile elegante e super leggero, dotato di una tastiera eccezionale che garantisce una digitazione straordinariamente confortevole e super veloce, per non perdere mai il ritmo. Inoltre, potrete operare comodamente in multitasking su più app e schede, senza rallentamenti, grazie ai potenti processori Intel Core i5/i7 di dodicesima generazione basati sulla piattaforma Intel Evo.

Non meno importante, essendo dotato della porta Thunderbolt 4 ultraveloce, potrete collegare un monitor 4K, caricare il vostro portatile e trasferire più rapidamente i file video di grandi dimensioni. Da menzionare anche il lato autonomia! Il notebook in questione, infatti, vi assicura fino a 17 ore di autonomia per utilizzare il vostro dispositivo senza cavo di alimentazione.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine della promozione o, peggio, dell’esaurimento del prodotto che state pensando di portare a casa.

