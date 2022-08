Le partenze estive sono alle porte e, come spesso accade, molti potrebbero optare per un viaggio on the road, vissuto in auto o in moto, in coppia o in famiglia. Quale che sia la vostra scelta, quel che vi suggeriamo è di assicurarvi che il vostro mezzo sia in perfetta forma prima di partire, onde evitare il rischio di restare per strada nel bel mezzo del vostro viaggio.

Certo, visto che è periodo di ferie per tutti, il vostro meccanico di fiducia potrebbe non essere disponibile, ma allora perché non “sporcarsi le mani” e mettere a punto da soli il proprio veicolo? Grazie a eBay, del resto, l’occasione è utile ma anche molto ghiotta, visto che il portale si sta spendendo in un mucchio di offerte sui ricambi per auto e moto, con sconti spesso vantaggiosi e prezzi davvero convenienti!

C’è davvero di tutto, dai fanali ai tergicristalli, passando per le lampadine di scorta o anche solo le paste lucidanti: su eBay c’è davvero spazio per ogni esigenza automobilistica anche se, a nostro giudizio, visto il tema delle partenze è meglio organizzarsi per una piccola messa a punto.

Un’ottima idea, ad esempio, può essere quella di acquistare uno dei “kit tagliando” messi a disposizione da eBay ed in cui, ad un prezzo molto contenuto, potrete acquistare olio motore, filtro per l’olio, filtro per l’aria, e quant’altro vi possa essere utile per rimettere in sesto, in autonomia, la vostra automobile.

Ben chiaro che l’invito è quello di effettuare queste operazioni solo se si ha un minimo di dimestichezza e, soprattutto, in sicurezza, questi kit vi permetteranno di cambiare olio e filtri ad un prezzo di molto inferiore a quello che, generalmente, vi chiederebbero meccanici o professionisti nelle stazioni di servizio.

Cambiando olio, filtri, ed assicurandovi che sia presente liquido di raffreddamento (o acqua) nel radiatore, sarete certi di partire in serenità, senza il rischio di surriscaldamenti o blocchi del motore, frequenti con questo caldo, specie quando si è in viaggio a lungo, e nelle ore più calde.

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina principale che eBay sta dedicando a queste promozioni per auto e moto, così che possiate dare un’occhiata all’intera selezione di prodotti in offerta. L’invito, ovviamente, è quello di effettuare subito i vostri acquisti, così che i prodotti arrivino a casa vostra giusto in tempo per la vostra partenza estiva.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!