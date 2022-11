Il Natale è ormai alle porte e, con esso, la necessità di cominciare a fare regali per i propri cari e i propri amici è sempre più vicina. Cominciata l’Holiday Season, moltissimi store hanno deciso di proporre degli articoli a prezzi interessanti proprio in vista della festività e, proprio per questo, abbiamo deciso di segnalarvi i Comet Xmas Days con sconti fino al 40%!

Le promozioni disponibili sono davvero imperdibili, da grandi e piccoli elettrodomestici fino a smartphone e tablet di ogni genere. Alla promozione aderiscono tutti i brand leader nel settore, partendo da Xiaomi, OPPO e Samsung fino a Candy, LG, Philips e molti altri ancora, Proprio per questo, vi consigliamo di avvantaggiarvi con i vostri acquisti di Natale, prima che le unità a disposizione terminino!

Nel caso in cui foste alla ricerca di un notebook entry leve, ottimo per lavorare o seguire le lezioni da casa, vi consigliamo il modello Chromebook Acer 315 CB315-3H-C3QD disponibile ad appena 199,00€ invece di 399,99€. Il portatile in questione vi offre una cornice sottile di 9,5 mm e uno schermo delle dimensioni giuste per facilitare l’operatività. Grazie a una CPU più veloce rispetto al modello precedente e una batteria di lunga durata, il notebook è più potente e affidabile che mai. Inoltre, grazie al processore Intel di ultima generazione potrete lavorare sempre nella massima fluidità.

Non meno importante, il display da 15″ antiriflesso aumenta lo spazio di lavoro disponibile migliorando la produttività anche in condizioni di luce intensa. Potrete trasferire dati, guardare video in streaming e ricaricare la batteria velocemente e contemporaneamente tramite due porte USB Type-C. Il connettore reversibile USB 3.1 Type-C è più facile da collegare e l’interfaccia USB 3.1 è 10 volte più veloce di quella USB 2.0. Da menzionare il sistema operativo Chrome OS, creato da Google per dare sempre il massimo a grazie agli aggiornamenti automatici regolari, l’antivirus integrato che protegge da malware e l’archiviazione in Cloud permette di non appesantire l’hardware.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Comet dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

