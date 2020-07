Partono i Saldi Estivi di Monclick con sconti fino al 50% su tantissimi prodotti!

Al netto dell’arrivo dell’estate, e della conseguente calura, il mondo dello shopping online non sembra essersi fermato, ed anzi sono tantissime le offerte che stanno fioccando in questi ultimi, caldissimi, giorni di luglio. Dopo le ultime proposte provenienti da alcuni dei principali store del mercato, oggi tocca a Monclick dire la sua, con una tornata di offerte che vi offrirà l’occasione di acquistare numerosi articoli, tra elettrodomestici, smartphone e smart TV, con sconti fino al 50%! La promozione prende il nome di “Saldi Estivi”, e sarà disponibile ancora per molti giorni a venire, con offerte diverse che andranno a susseguirsi nel corso del tempo, quindi tenete d’occhio questo articolo, perché potremmo vederne delle belle!

Le offerte di Monclick includono praticamente qualsiasi categoria, a partire dai classici smartphone fino ad arrivare agli arricciacapelli, ma quello che è riuscito ad attirare la nostra attenzione è il televisore Samsung UE49RU8000U da 49″ che viene venduto a soli 399,90€ invece di 899,90€, ovvero meno della metà del prezzo originale. Questo TV offre il meglio dell’intrattenimento domestico con un coinvolgimento mai provato prima, e grazie alla risoluzione 4K HDR e alle numerose caratteristiche tecniche che ottimizzano l’immagine, come il Dynamic Crystal Color e Real Game Enhancer che migliorano la qualità del pannello anche durante l’utilizzo di giochi. Con il suo design sottile e di classe, questo TV è in grado di diventare il fulcro di una casa smart, grazie alla sua compatibilità con tutti gli assistenti vocali come Alexa, Google Assistant ed Airplay 2.

È presente inoltre l’assistente vocale Bixby, il supporto Amazon Alexa, Google Assistant e AirPlay 2 quindi è la TV perfetta per chi desidera avere tutti le funzioni a portata di mano, oltre a un pannello di qualità superiore alla media. Ovviamente, la smart TV Samsung UE49RU8000U da 49″ è solo una delle tante proposte Monclick, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di tenere d’occhio la pagina ufficiale dell’iniziativa dove, per altro, il portale aggiungerà nuove offerte nei giorni a venire. Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping e buona estate!

