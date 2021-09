Partono i super saldi Geekbuying, con sconti fino al 50% su tanti prodotti!

Mentre impazzano le consuete offerte giornaliere dai principali portali online, vi segnaliamo in questo articolo una nuova ed interessante iniziativa, rivolta a tutti coloro che desiderano acquistare prodotti hi-tech a prezzi stracciati. Infatti, Geekbuying con la sua nuova promozione “Super Saldi” sta scontando robot aspirapolvere, scope elettriche, tapis roulant e molto altro ancora, con sconti che possono arrivare fino al 50%!

La promozione di Geekbuying comprende un gran numero di articoli ma, tra le varie offerte disponibili, vi consigliamo caldamente di dare uno sguardo al robot aspirapolvere Dreame D9. Solitamente acquistabile a 423,29€, quest’oggi e fino al prossimo 26 settembre è venduto a “soli” 239,58€, grazie ad uno sconto del 43% sul prezzo consigliato dal produttore cinese.

Potente e compatto, il robot aspirapolvere Dreame D9 rappresenta un ottimo compagno per la pulizia della propria abitazione. Può contare, infatti, su un motore elettrico che genera una potenza di aspirazione di 3.000 Pa e, grazie alle sue quattro modalità di aspirazione, è anche in grado di pulire tutte superfici. Possiede, inoltre, un contenitore per la polvere da 570 millilitri e un serbatoio dell’acqua intelligente da 270 millilitri, rispettivamente sufficienti per spazzare fino a 250 m² e pulire fino a 200 m² contemporaneamente.

Il Dreame D9 vanta un sistema di navigazione intelligente, denominato Navi 3.0, con un algoritmo di intelligenza artificiale integrato. Grazie a tutto ciò, questo piccolo gioiellino riesce a mappare efficacemente la vostra casa, in modo tale da pianificare il percorso di pulizia più veloce. E poi, grazie alla sua batteria agli ioni di litio da 5200mAh garantisce fino a 150 minuti di autonomia, sufficienti per svolgere diverse attività di pulizia con una sola carica completa.

Un robot aspirapolvere dalle ottime potenzialità, venduto solo per pochissimi giorni ad un prezzo imperdibile. Ciò detto, visto il gran numero di articoli compatibili con l’iniziativa di Geekbuying, vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le proposte e scegliere quella che meglio si addice alle vostre esigenze.

Infine, prima di lasciarvi alla nostra selezione di prodotti, vi ricordiamo ancora una volta che se siete all’ulteriore ricerca di ulteriori sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

