[ULTIMI GIORNI] Super saldi Gutteridge: fino all’80% di sconto su giacche, pantaloni e abiti

Aggiornamento 7 ottobre 2020: inserimento nuove offerte

Se siete desiderosi di rinnovare il vostro guardaroba con capi d’abbigliamento moderni e al contempo eleganti e di classe, non potete perdere l’opportunità di sfruttare gli incredibili Super Saldi di Gutteridge! Infatti, sul noto portale del marchio campano troverete una nuova tornata di sconti su giacche, pantaloni e abiti, con sconti che arrivano fino all’80%, in alcuni casi. L’offerta non ha una data di scadenza, per questo motivo vi consigliamo di affrettarvi per non perdere questa ghiotta opportunità.

Tra le proposte, vi consigliamo di dare uno sguardo all’abito fango di lino, composto da una giacca, un pantalone, una cintura, un paio di sneakers in pelle bianca e una pochette per taschino. L’intero completo dunque è realizzato interamente da un materiale premium e si caratterizza da uno stile moderno e ricercato. La giacca presenta dei revers classici con asola, delle maniche lunghe con polsini a quattro bottoni ed asole aperte. Inoltre, non manca un taschino a filo altezza petto, un doppio spacco posteriore e diversi taschini interni per custodire i propri oggetti. Il pantalone, invece, gode un taglio regolare con cerniera nascosta da patta, due tasche laterali e due ad asola abbottonata nella parte posteriore. Il tutto – compresi scarpe e accessori – viene proposto a 128 euro anziché 210 euro!

Ciò detto, visto il gran numero di prodotti in promozioni dal noto marchio italiano, abbiamo pensato di proporvi una lista delle migliori offerte. Nonostante questo, vi consigliamo di visitare la pagina relativa all’offerta, in modo che possiate trovare il completo più adatto ai vostri gusti e – soprattutto – al vostro budget. Infine, vi invitiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dove potete trovare le ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi. Se invece cercate dei buoni sconto, potete consultare la nostra nuova pagina dedicata.

N.B.: I prezzi degli abiti comprendono già lo sconto!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!