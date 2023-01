Siamo oramai nel pieno dei saldi invernali 2023: nei giorni scorsi abbiamo iniziato a consigliarvi offerte incentrate soprattutto su abbigliamento e calzature, ma le promozioni si allargano anche all’elettronica. Tantissimi store stanno infatti proponendo sconti sui propri prodotti, e tra questi vi è Euronics, che ha dato il via ai “Superasaldi”, validi dal 2 al 25 gennaio.

Migliaia di prodotti di ogni categoria sono infatti disponibili a prezzi ribassati, con sconti che vanno anche oltre il 50%! Dagli smartphone ai grandi elettrodomestici, passando per notebook e Smart TV, ce n’è per tutti i gusti, quindi troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro e potrete portarlo a casa con un grande risparmio.

Per esempio, se siete alla ricerca di un’asciugatrice con la quale affrontare agevolmente il periodo invernale in cui ci troviamo, troverete il modello Bosch WQG233D1IT in sconto a 699,00€ invece di 1.149,00€, per un ribasso del 39%! Vi sono anche tantissime offerte dedicate ai videogiocatori, come l’ottimo mouse Logitech G402, ora disponibile ad appena 39,99€ al posto di 79,99€.

I Supersaldi dureranno poche settimane, quindi il nostro consiglio è di mettere nel carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le scorte potrebbero esaurire in fretta. Di seguito vi riporteremo una lista di quelle che riteniamo essere le migliori offerte, divise comodamente per categoria in modo che possiate trovare immediatamente gli articoli di cui avete bisogno.

Prima di lasciarvi alla lista dei prodotti, vi invitiamo a consultare la pagina di Euronics dedicata ai Supersaldi, dove potete consultare il catalogo completo degli sconti. Inoltre, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Le migliori offerte dei Supersaldi

Telefonia

Informatica e Accessori

Grandi Elettrodomestici

Piccoli Elettrodomestici

Audio-Video

Console e Games

