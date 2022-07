Se si parla di notebook low cost, spesso si pensa ai Chromebook, ma le Cyber offerte Acer vi permetteranno di acquistare, con una cifra simile, una serie di dispositivi dotati di Windows. Parliamo dunque di un occasione molto conveniente per chi è alla ricerca di un notebook entry level senza rinunciare al sistema operativo Microsoft che, si sa, è più completo rispetto a quello di Google e gode di un supporto driver migliore.

Questa ondata di offerte Acer finirà il 28 luglio, disponibilità permettendo. Una di queste, come anticipato, riguarda un notebook entry level dotato di Windows, in particolar il modello Acer Swift 1, che potrete acquistare a soli 299,00€. A questo prezzo, di solito, vi portate a casa un Chromebook o un notebook Windows obsoleto, quindi ci aspettiamo che questo Acer Swift 1 venga acquistato da molte persone, un motivo in più per ricordarvi di non indugiare troppo.

L’Acer Swift 1 proposto in offerta, così come molti altri notebook presenti in questa promozione, viene venduto già con Windows 11, il che significa che si tratta del modello Swift di ultima generazione, come testimonia anche la presenza del processore Intel Pentium Silver N6000 che, pur essendo una CPU pensata per il mobile, raggiunge una frequenza di clock di 3.30 GHz, con un TDP massimo di soli 6W.

I bordi del pannello da 14 pollici sono incredibilmente sottili per la fascia di prezzo e consentono al notebook di essere molto compatto, un fattore importante per chi è solito portare e utilizzare il notebook in movimento. Non male persino lo spazio di archiviazione, dal momento che, per meno di 300€, avrete ben 256GB di memoria, quest’ultima di tipo SSD e non eMMC. Per il resto siamo di fronte al tipico notebook robusto e silenzioso, caratteristiche che, ancora una volta non si trovano facilmente su prodotti dal prezzo così basso.

Se siete interessati a dare uno sguardo ad altri notebook o PC desktop, molti dei quali proposti sempre a prezzi interessanti in periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di visitare la pagina promozionale dedicata.

