Partono le nuove offerte Amazon sui prodotti per il fai da te!

In attesa che arrivi il Black Friday 2020, Amazon sembra sia già alla carica, con offerte che iniziano ad espandersi nuovamente su gran parte del catalogo. Tra i tanti prodotti in sconto ci sono anche quelli dedicati al fai da te, come lucidatrici, trapani e carrelli da rimorchio, ma vale la pena sottolineare che le offerte riservate a quest’ultimi terminano a fine giornata.

Sebbene il numero di prodotti disponibili in offerta possa sembrare basso, va detto che tutti quelli proposti godono di percentuali di sconto che non hanno difficoltà a superare il 20%, come ad esempio la lucidatrice Tacklife PPGJ01A, venduta per un tempo limitato a 59,98€ invece di 79,97€. Si tratta di uno strumento che può pulire marmi, lucidare auto e moto, legno e pareti, rimuovere la ruggine dai prodotti in ferro, il tutto grazie ai numerosi accessori inclusi nella confezione. Potente e maneggevole, la lucidatrice Tacklife PPGJ01A dispone di un motore da ben 1.500W capace di far girare il disco fino a 3.000 giri al minuto, una potenza che può essere gestita grazie al manico a forma di D, che assicura un ottimo grip anche nelle situazioni in cui è necessario premere con maggiore forza, ad esempio durante la rimozione di ruggine sui prodotti in ferro. Ovviamente, tale potenza può essere regolata in base alle vostre esigenze e, grazie ad un dispositivo di blocco, potrete persino scegliere di mantenere il disco sempre in funzione, in modo da evitare di tenere premuto il pulsante di alimentazione che, alla lunga, potrebbe stancare.

Insomma, uno strumento che non può mancare nella lista degli attrezzi di un vero amante del fai da te e che, grazie a questa offerta, potete portarvelo a casa ad un prezzo ribassato. Detto ciò, suggeriamo di valutare anche gli altri modelli disponibili sulla pagina dedicata, nonché altri tipi di prodotti che possono risultare utili in determinate circostanze. Infine, vi ricordiamo – come sempre – che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

