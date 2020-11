Partono le offerte Amazon dedicate al Natale!

Il Black Friday non è il solo che si avvicina, dal momento che anche il Natale è ormai alle porte e lo dimostra non solo il calendario ma anche Amazon, che ha appena lanciato una serie di offerte dedicate proprio al tema natalizio, con articoli come alberi e decorazioni varie a prezzi scontati, in quella che è un’ottima occasione per iniziare ad aggiungere nel carrello tutto l’occorrente per portare l’ambiente giusto in queste giornate così speciali.

Tra gli articoli di maggior rilievo spiccano gli alberi di natale, che sono probabilmente gli oggetti che più rappresentano questi giorni magici. Amazon ne propone di diversi tipi e tra i tanti abbiamo deciso di segnalarvi il modello Homcom da oltre due metri di altezza, venduto a meno di 100€ e più esattamente a soli 94,46€, risparmiando più di 30€ rispetto al prezzo originale. Alto 210 cm, la base di questo albero è realizzata in metallo, ciò gli conferisce una robustezza e una durevolezza davvero ottima, nonché una buona stabilità, caratteristiche che lo rendono utilizzabile non solo quest’anno, ma anche negli anni avvenire, senza il timore che si possa rovinare.

Adatto a qualunque ambiente domestico, questo albero di Homcom è realizzato con ben 1.172 rigogliosi rami in plastica verde che gli donano un aspetto realistico ed accattivante vantando, per altro, anche una decorazione con numerose bacche rosse atte a dargli un aspetto più naturale e vicino a quello di un albero vero. Come se ciò non bastasse, montarlo e smontarlo sarà un gioco da ragazzi, dal momento che i rami si aprono automaticamente e si posizionano in maniera autonoma nel verso giusto.

Abbiamo citato questo modello ma chiaramente ci sono anche altri tipi di alberi di Natale, con forme e dimensioni che si adatteranno sia ai vostri gusti che al vostro ambiente, pertanto vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire non solo gli altri articoli, ma anche le rispettive offerte. Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

