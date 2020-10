Partono le offerte Amazon dedicate alla musica: sconti su CD e vinili!

Dopo avervi proposto le ottime offerte del giorno Amazon dedicate ai prodotti per la cucina, vi segnaliamo ora che sul portale sono presenti anche numerose proposte in sconto sugli album muscali, che faranno gola tanto ai collezionisti di musica, quanto ai semplici appassionati. Grazie all’utilizzo di un comodo codice sconto, per un periodo di tempo limitato sarà possibile acquistare una vasta selezione di album, CD ed addirittura vinili ad un prezzo super conveniente, in quella che è un’occasione davvero conveniente per recuperare alcuni vecchi classici o iniziare a portarsi avanti con i regali di Natale.

Usufruire di queste promozioni è molto semplice, vi basterà infatti effettuare i vostri acquisti da una apposita pagina di articoli selezionati da parte di Amazon, il cui catalogo – non temete – è comunque sufficientemente vasto da accontentare i più svariati gusti musicali. Fatto ciò, non dovrete far altro che inserire uno dei vari codici sconto utili alla promozione, e proposti nel paragrafo successivo, così da poter usufruire delle apposite decurtazioni di prezzo. Attenzione però, perché le promozioni non sono interscambiabili tra di loro, né cumulabili e saranno valide, tutte, solo fino al 30 novembre 2020, motivo per cui vi invitiamo ad affrettarvi!

Per ciò che concerne i codici da utilizzare, essi sono i seguenti:

Potrete acquistare 3 CD fra i numerosi coinvolti nella selezione, ed ottenere uno sconto del 20% sui singoli prodotti utilizzando il codice CD3X20OFE

Insomma, le opzioni di acquisto sono ben 5 e saranno tutte disponibili entro e non oltre il 30 novembre, motivo per cui vi invitiamo caldamente a visitare la pagina Amazon dedicata alle promozioni musicali, così che possiate selezionare gli album che più si addicono ai vostri gusti.

N.B. I codici sconto devono essere inseriti nell’apposita sezione del carrello. Accertati che siano stati accettati prima di procedere con l’acquisto.

3 CD con il 20% di sconto: codice sconto CD3X20OFE

10 CD a 50€: codice sconto CD10X50EUR

3 CD per 25€: codice sconto CECC2V6CGRGU

6 CD a 40€: codice sconto MUSIC6X40EU

3 Vinili al 20% di sconto: codice VINIL3X20O

