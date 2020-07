Partono le offerte Geox: fino al 20% di sconto su tantissimi modelli

Vi segnaliamo che sullo store di Geox sono partite le nuove offerte dedicate allo shopping estivo, con ottimi sconti su di una moltitudine di modelli uomo, donna e bambini. Un’occasione ottima, specie per le famiglie, poiché grazie alla promozione Geox sarà possibile acquistare più di un paio di scarpe risparmiando un bel po’ sul prezzo del carrello. Sostanzialmente: acquistando 2 articoli in promozione della collezione primavera/estate (di per sé già scontati), si può beneficiare di un extra sconto pari al -10%, che sale al -15% nel caso in cui gli articoli siano 3, e che arriva fino al -20% qualora si decida di acquistare 4 articoli promozionati.

Un’offerta imperdibile per gli amanti delle calzature, specie considerando quanto siano comode ed utili le scarpe Geox, specie durante il periodo estivo. Da anni portabandiera della “scarpa traspirante”, Geox garantisce comfort, leggerezza e traspirazione a prescindere dal modello, sia essa una scarpa elegante in pelle o una morbida e comoda sneaker, come è il caso della comodissima sneaker multifunzionale Snake.2 da uomo.

Realizzata per il 75% in pelle, la Snake.2 è una sneaker super traspirante, ammortizzata e con un ottimo grip della suola. Leggere, antiscivolo e durevoli grazie alla suola in gomma, hanno il sottopiede di montaggio in mesh 3D ammortizzato che incentiva la traspirabilità, rendendo la suola, al contempo, impermeabile all’acqua. La scarpa è inoltre munita di un comodo sottopiede estraibile, che può essere facilmente sostituito e igienizzato. Insomma, una scarpa bella, comoda e sportiva, normalmente venduta a ben 119,90€, e oggi in sconto sullo store Geox a soli 83,93€, senza contare che si tratta di una delle scarpe aderenti alla promozione estiva e su cui, come detto, potreste arrivare a risparmiare un ulteriore 20% a seconda del vostro carrello.

Insomma, che stiate progettando o meno di rinnovare il vostro guardaroba, la promozione Geox val sicuramente un’occhiata, motivo per cui – oltre alla nostra selezione di prodotti in calce – vi suggeriamo di dare un’occhiata all’intera proposta di scarpe Geox in promozione, così che possiate scegliere quella che meglio si addice ai vostri gusti ed al vostro stile.

Inoltre, come ormai saprete, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!