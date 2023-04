State cercando degli articoli delicati e unici da aggiungere al vostro arredamento oppure da acquistare come idea regalo in vista di Pasqua? Il nostro consiglio è di sfruttare le nuove uscite della stagione, disponibili sullo store ufficiale Thun!

Le proposte sono numerose, pensate per soddisfare le vostre necessità e ovviamente anche i vostri gusti personali partendo da semplici addobbi fino a soprammobili e altro ancora. Dunque, trattandosi di un’occasione perfetta per fare acquisti, vi consigliamo di non farvi scappare l’occasione.

Nel caso in cui foste interessati ad addobbare il vostro albero di Pasqua, i decori a disposizione sono tantissimi. Per questo vi menzioniamo le proposte dedicate: campanelle colorate, campanule in ceramica, deliziosi agnellini posizionati in uova e altro ancora.

In alternativa le proposte da mettere in tavola sono molteplici! Scatoline porta cioccolatini, piattini da dessert e centrotavola sono solo un’assaggio di tutto quello che potete acquistare al momento sullo store ufficiale Thun.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Thun dedicata alla nuova linea di Pasqua, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento degli articoli che vorreste portare a casa.

