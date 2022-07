Se state valutando di cambiare il vostro piano tariffario con l’obbiettivo di risparmiare sulle spese mensili senza però rinunciare ai Giga e ai servizi più importanti come l’Hotspot, passare a Ho si rivelerà la scelta migliore. In queste ore, potrete usufruire dell’offerta 200 Giga con minuti e SMS illimitati a soli 9,99€ al mese, oltre alla possibilità di ricevere 5€ di cashback al primo rinnovo.

Potrete ottenere il cashback a fronte dell’attivazione di un nuovo numero, inserendo al momento della procedura l’hashtag “#HOLAMIAESTATE” nell’apposita sezione. I 200 Giga a meno di 10€ al mese, invece, saranno a disposizione di chi effettuerà la portabilità del proprio numero, a patto che si provenga da operatori come Iliad, Poste Mobile e Fastweb. Non sussistono spese di attivazione e potrete fare tutto online tramite la pagina dedicata, ricevendo poi a casa la SIM da attivare comodamente tramite l’app.

Con la bellezza di 200 Giga, questa offerta di Ho è particolarmente indicata per chi è solito navigare molto nel web e per chi utilizza lo smartphone anche per guardare contenuti in streaming, spesso in alta definizione se si parla di Netflix o di Prime Video, ma anche dello stesso YouTube. Questo ammontare di Giga vi permette anche di condividere la connessione mobile con altri dispositivi dotati di Wi-Fi, quando magari quest’ultimo non è disponibile o se il segnale è troppo basso.

L’operatore garantisce velocità fino a 30 Mbps e un’ottima copertura del segnale, merito anche del fatto che la rete si appoggia a Vodafone, tra le migliori in Italia e una delle più apprezzate proprio per l’ampia copertura. Inclusi nel prezzo avrete anche servizi come l’avviso di chiamata e il trasferimento di chiamata, oltre a un numero dedicato per controllare il credito residuo, che potrete comunque verificare tramite l’app. Quest’ultima sarà utile anche dopo aver attivato la SIM, poiché attraverso l’app potrete controllare in tempo reale ogni dettaglio del piano tariffario. L’operatore, inoltre, vi consente anche di ritirare la SIM in edicola, pagando in contanti o con carta.

Un’offerta imperdibile per chi necessita di tanti Giga e, per questo, andrebbe colta al volo, così come quella rilasciata dalla controparte Very Mobile, a cui abbiamo dedicato un articolo dedicato. Non ci resta che suggerirvi di scoprire entrambe le promozioni, in modo da non avere più problemi di Giga e magari risparmiare cifre importanti rispetto al vostro attuale piano tariffario.

