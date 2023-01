Da diversi anni a questa parte l’abbonamento telefonico è un qualcosa di irrinunciabile. Troppe, infatti, le comodità di poter chiamare e navigare su internet in completa mobilità e cosa c’è di meglio che farlo a basso prezzo? Probabilmente poche cose ed ecco che il sempre conveniente e affidabile operatore telefonico Kena propone un’offerta a dir poco fuori di testa, che a soli 6,99€ vi permette di ottenere ben 130 GB al mese con ulteriori 100 GB in regalo. Non male, vero?

L’ottima offerta di Kena propone infatti a soli 6,99€ ben 130 GB, minuti illimitati e 500 SMS al mese. A rendere il tutto ancor più dannatamente interessante è il fatto che attivandola entro il 9 gennaio è possibile ottenere altri 100 GB il primo mese e non pagare il costo di attivazione, pari a 4,99€. Non vi basta? Attivando il servizo di ricarica automatica di Kena dal primo rinnovo otterrete altri 50 GB al mese. Un’offerta, insomma, da prendere al volo.

Per poter approfittare di questa ottima promozione Kena è necessario avere attualmente un’offerta telefonica con uno dei seguenti operatori: Iliad, Poste Mobile, Fastweb, Lyca, Coopvoce, Feder Mobile, Professional Link, Elimobile, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, Nova, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Tiscali, Welcome Italia, Wing Mobile, Withu Mobile. Basta soddisfare questo requisito per poter aver accesso a questa fantastica offerta Kena con ben 130 GB al mese e 100 GB in regalo a soli 6,99€.

Come abbiamo visto l’offerta di Kena è veramente ottima e particolarmente conveniente, ma non è certamente l’unica promozione in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente il link qui sotto, invece, potete trovare tutti i prodotti Acer attualmente disponibili in grande sconto.

