Passa a TIM: 50GB con attivazione e primo mese gratuiti!

Se volete provare la qualità della rete TIM, questo potrebbe essere il momento giusto per cambiare il vostro attuale operatore e passare a quella che è una delle aziende di telecomunicazioni leader in Italia, che offre affidabilità, copertura e velocità di connessione tra le più alte in assoluto. L’offerta consiste nel ricevere 50GB, SMS e minuti illimitati a soli 9,99€ al mese, con costi di attivazione azzerati e primo mese gratis.

Inoltre, se avete già una linea fissa TIM e deciderete di attivare l’offerta anche su mobile, potrete successivamente attivare TIM Unica senza costi aggiuntivi, che vi permetterà di ricevere giga illimitati ogni mese, oltre alla possibilità di unire, all’interno di un’unica fattura, l’intera gamma dei propri servizi TIM relativi a telefono fisso, internet e linea mobile. Da non sottovalutare, inoltre, i vantaggi di avere Tim Vision e Disney Plus in regalo per i primi 3 mesi, per non parlare poi di TIM MyHealth, un servizio che vi permetterà di ricevere assistenza medica H24, a cui potrà avere accesso tutta la famiglia.

TIM MyHealth può essere sfruttato in diversi modi. Ad esempio, potrete farvi prescrivere una ricetta dal medico, ricevere un consulto telefonico e persino chiedere la visita di un medico specializzato a casa, il tutto completamente gratis fino al 30 giugno. Per quanto concerne i minuti e i giga, l’offerta sarà valida per tutto il territorio nazionale e avrete anche 6GB da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea.

Insomma, passare a TIM probabilmente non è mai stato così vantaggioso, motivo per cui vi lasciamo subito il link che vi porterà sulla pagina ufficiale, dove potrete attivare l’offerta in maniera semplice e veloce. Intanto, vi ricordiamo che sulle nostre pagine troverete tantissime altre offerte interessanti, così come sui nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

» Clicca qui per attivare l’offerta TIM «

