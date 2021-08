Passa a TIM con l’offerta Super Fix: GIGA illimitati a 11,99€!

Se siete alla ricerca di una nuova tariffa per il vostro smartphone vi segnaliamo un’offerta di TIM valida fino al 30 settembre a mezzanote. Abbiamo scoperto, infatti, che il noto operatore offre a coloro i quali attiveranno una nuova linea mobile la possibilità di usufruire della qualità TIM a soli 11,99€ al mese, con il primo mese che vi costerà solamente 9,99€. Però affrettatevi visto che mancano davvero pochissime ore!!!

A questo si aggiunge l’azzeramento del costo di attivazione e ovviamente minuti e SMS illimitati. Per quanto riguarda i Giga, invece, quest’ultimi saranno 5GB, ma avrete la possibilità di farli diventare illimitati per sempre se attivate in seguito TIM Unica che, oltre ad estendere i vantaggi fino ad altre 6 SIM TIM, vi darà assistenza medica H24 per tutta la famiglia, TIM Vision con Disney+ gratuito per i primi 3 mesi e TIM Safe Web Plus, utile per proteggere i vostri dispositivi tramite la linea dell’operatore senza l’ausilio di app esterne.

Per attivare l’offerta, l’unica spesa che dovrete sostenere è quella relativa al costo iniziale della SIM pari a 10€, sulla quale però vi sarà accreditato lo stesso importo, in modo tale da avere subito la promozione attiva. Inoltre, vale la pena sottolineare che messaggi e chiamate, così come i Giga, potranno essere sfruttati in tutta Europa, molto vantaggioso per coloro che sono soliti spostarsi da un paese all’altro. I vantaggi della promozione non finiscono qui, visto che incluso nel prezzo avrete anche servizi come LoSai e ChiamaOra di TIM per sapere sempre chi vi ha cercato. Per quanto riguarda il pagamento mensile, sarete felici di sapere che potrete scegliere di usare il vostro credito residuo, pagare con carta di credito o con addebito su conto corrente bancario o postale.

Un’ottima occasione dunque per passare a quello che è uno dei principali operativi telefonici in Italia, nonché uno dei più affidabili, in grado di garantirvi una copertura sempre ottima e una rete internet tra le più veloci in assoluto. Consci del fatto che siamo sicuri che questa offerta possa interessarvi, vi lasciamo di seguito la pagina sulla quale trovare tutti i dettagli in merito alla promozione, ma prima non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

