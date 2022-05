Se siete in procinto di cambiare operatore telefonico, e con esso anche il vostro numero, con l’obiettivo di risparmiare cifre consistenti senza però compromettere giga e minuti illimitati, sappiate che avrete tempo fino a domani 9 maggio per passare a Very Mobile, il noto operatore virtuale che si appoggia a WindTre, e ricevere il doppio dei giga per il primo mese a soli 5,99€.

Oltre a permettervi di risparmiare sul piano mensile, la proposta dell’operatore vi permetterà di passare ad un servizio affidabile, che promette costi irrisori non solo per i primi mesi, ma per sempre. Dopo l’attivazione della SIM, completabile in pochi minuti tramite l’applicazione ufficiale, avrete il doppio dei giga per il primo mese, godendo quindi non dei soliti 50GB ma di ben 100GB, da usare per la semplice navigazione nel web da mobile oppure tramite Hotspot, condividendo la connessione con altri dispositivi dotati di WiFi.

Insieme ai giga avrete ovviamente minuti e SMS illimitati, oltre a servizi come “Ti ho cercato” e “Richiamami”. L’unica spesa che dovrete sostenere al momento della sottoscrizione del contratto sarà il costo relativo all’attivazione, pari a 1,99€ una tantum. La SIM potrete ordinarla direttamente dalla pagina ufficiale di Very Mobile e la riceverete a casa nel giro di pochi giorni. Essendo basata su WindTre, la copertura coprirà quasi il 100% del territorio italiano e potrete contare su una velocità di navigazione fino a 30 Mbps, oltre all’affidabilità della rete 4G.

Come se non bastasse, il piano tariffario include anche un’offerta per i paesi dell’Unione Europea, mettendovi a disposizione 4GB e i sempre ottimi minuti e SMS illimitati. Onde evitare spiacevoli sorprese inaspettate, tutti i servizi a pagamento, come abbonamenti a oroscopi, suonerie e sfondi, sono bloccati di default dall’operatore. Insomma, Very Mobile offre un piano tariffario davvero vantaggioso, capace di fare la gioia di chi utilizza il proprio dispositivo mobile per guardare numerosi contenuti video e di chi trascorre tanto tempo sui social.

Il tempo disponibile per attivare Very Mobile e ricevere il doppio dei giga sta per scadere e non sappiamo quando l’operatore deciderà di offrire di nuovo questa occasione, quindi non perdete altro tempo e recatevi subito sulla pagina ufficiale, azzerando una volta per tutte gli elevati costi del vostro piano tariffario.

