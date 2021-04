Passa al centralino in cloud NFON, per te 40€ di bonus per ogni utente!

Con il sempre più frequente utilizzo dello smart working diventa ancor più impellente fornirsi di strumenti adeguati e moderni per tenere in contatto i propri dipendenti in maniera rapida ed efficace, rendondoli quindi più produttivi, ovunque si trovino e da qualunque dispositivo. Per questo motivo nasce Cloudya, il sistema di centralino cloud sviluppato da NFON.

Cloudya risponde alle esigenze principali di qualunque azienda e si fonda su tre principi fondamentali:

Semplicità di utilizzo

Nessun vincolo fisico

Totale affidabilità

Cosa sono i servizi di telefonia cloud?

I sistemi di telefonia cloud sostituiscono la necessità di hardware di telefonia aziendale convenzionale, come ad esempio i centralini privati ​​(PBX). Possono essere integrati e gestiti con maggior semplicità e a costi più bassi. Offrono anche la flessibilità necessaria per aumentare e diminuire il numero di utenti in base alle esigenze aziendali e introdurre nuove funzionalità.

In che modo Cloudya migliora le tue comunicazioni aziendali?

Sempre aggiornato

Puoi dire addio ai continui aggiornamenti. Cloudya non necessita di alcun tipo di manutenzione. Niente più costi aggiuntivi legati al sistema telefonico.

Cloudya fornisce tutte le funzioni PBX necessarie, dalla voicemail alle code di attesa.

Con l’uso delle sale conferenza virtuali, puoi dire addio alle spese di viaggio e ricevere i fax direttamente dal browser o tramite e-mail.

Renda più personali le Sue conversazioni aggiungendo senza interruzioni il video alle chiamate in corso e condivida il suo schermo per collaborare nei progetti. Avvii una chiamata, clicchi sul pulsante del video e sarà pronto a iniziare.

In cosa consiste l’offerta?

Fino al 30 aprile, dismettendo il vostro vecchio centralino, potrete passare a Cloudya ottenendo un bonus di 40€ per ogni utente che utilizzerà il servizio. Questo bonus verrà erogato sotto forma di nota di credito entro 30 giorni dall’attivazione del servizio Cloudya, previa ricezione del certificato di dismissione del PBX precedentemente in uso.

Per poter usufruire della promozione il partecipante dovrà:

Richiedere un’offerta commerciale compilando e sottoscrivendo il modulo che si trova sulla pagina “www.ilcloudèservito.it” oppure via e-mail a vendite@nfon.com o via telefono al numero +39 02 9974 9920, o in alternativa rivolgendosi a un Partner certificato NFON; Sottoscrivere il contratto di telefonia in cloud con NFON (centralino telefonico virtuale denominato “Cloudya”) entro il periodo dal 4 Aprile 2021 al 30 Aprile 2021 con richiesta di attivazione immediata del servizio, inviandolo via e-mail all’indirizzo: vendite@nfon.com. unitamente a quanto previsto nel punto 3; Certificare la dismissione del proprio centralino telefonico mediante la compilazione del modulo “Dichiarazione di dismissione centralino telefonico”. Il modulo dovrà essere inviato all’indirizzo mail

Per tutti i dettagli sull’iniziativa vi rimandiamo al regolamento completo.

