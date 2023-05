Da tempo state cercando l’occasione giusta per cominciare a mangiare sano e con gusto, senza dover fare la spesa ogni settimana? HelloFresh è la soluzione perfetta per voi, ora in particolar modo dato che propone una fantastica promozione per i nuovi arrivati! Sullo store, infatti, potrete acquistare la vostra prima box scontata del 50% e le successive due del 25%.

HelloFresh vi assicura ricette gustose con ingredienti freschi a prezzi davvero imperdibili e, solo per poco, anche con consegna gratuita sul vostro primo ordine. Questa vantaggiosa promozione è valida esclusivamente per i nuovi iscritti al servizio, quindi se non avete ancora provato HelloFresh questa è l’occasione perfetta per iniziare e provare il servizio.

Come funziona HelloFresh?

Grazie a HelloFresh potrete ordinare delle box al cui interno trovere gli ingredienti precisi per le ricette che avrete selezionato sul sito, aiutandovi anche a ridurre lo spreco alimentare. Lo store vi propone box contenenti pasti per tutti i gusti e per vari tipi di famiglia, per 2 o 4 persone e da 3 fino a 5 ricette differenti alla settimana.

Le ricette disponibili cambiano ogni settimana e sono suddivise in varie comode categorie appositamente create da HelloFresh per semplificare la vostra ricerca:

Ricette di carne e pesce

Ricette flexitariane: con più verdura e meno carne

Ricette per la famiglia

Ricette vegetariane

Ricette conta calorie

Ricette veloci

Pranzi e cene sono ispirati alle cucine regionali e internazionali, create dagli chef ogni settimana per garantirvi il meglio. Avrete la possibilità di personalizzare il vostro menù e mettere in pausa, riattivare o cancellare il vostro abbonamento quando preferite!

Non meno importante, potrete dire addio alla spesa ogni 2-3 giorni: HelloFresh vi propone comode consegne ogni settimana, programmando giorno e ora secondo le vostre necessità. Inoltre, lavora a stretto contatto con produttori di fiducia per assicurarvi ingredienti freschi e sempre di prima scelta, in modo tale da proporvi ricette particolari e dai gusti raffinati!

E se non siete bravi a cucinare? Nessun problema! All’interno delle box infatti trovere le ricette da seguire passo passo con indicazioni e dosaggi precisi che permettono a chiunque di preparare nel modo migliori i piatti scelti.

Come funziona la promozione?

Come nuovi clienti avete la possibilità di attivare il vostro abbonamento con uno sconto sostanziale. Infatti potrete risparmiare il 50% sulla vostra prima box e il 25% sulle successive due. Se dopo queste 3 box non sarete soddisfatti potrete sempre interrompere il vostro abbonamento in maniera definitiva o semplicemente sospenderlo per una settimana. Per fare un esempio, abbonandosi a una box per 2 persone per 3 pasti andrete a risparmiare la bellezza di 94,99€! Tutto questo senza dimenticare che per questa promozione la spedizione è gratuita!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina HelloFresh dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima la vostra spesa super salutare, quanto meno prima del termine dell’offerta.

